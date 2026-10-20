В закон о такси готовят поправки: что об этом известно
Сразу несколько новшеств для таксистов готовит Минтранс. О планах ведомства сообщила «Парламентская газета», сославшись на выступление Николая Чередниченко – заместителя директора департамента автомобильного транспорта Минтранса – на Международной конференции « Такси – 2026».
Один из пунктов касается территорий аэропортов и вокзалов. Их границы хотят прописать в законе более четко. Благодаря этому регионы получат право самостоятельно определять, кто может заезжать на такие объекты. В результате нелегальные таксисты могут остаться за бортом.
Круг знаний таксистов могут расширить. Навигация не всегда работает, поэтому водителям важно знать, где находятся заметные места в городе. В список обязательных объектов могут войти театры, музеи, зоопарки и цирки. В курортных городах добавятся санатории.
Еще одна инициатива – привести к общему знаменателю региональные правила. Сейчас, правда, соседние субъекты применяют нормы по-разному. К примеру, каждый устанавливает свой цвет кузова. Из-за этого межрегиональные перевозки согласовывать сложнее. Поправки должны снять такие расхождения.
О том, как ужесточение требований к локализации такси отразится на ценах, «За рулем» уже рассказывал.
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