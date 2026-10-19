Требования к локализации такси ужесточат: что будет с ценами

Таксомоторные компании допустили рост тарифов до 30% в 2027 году

Дважды за два года требования к локализации такси в России станут жестче: с 1 января 2027 года минимальный порог для допуска машин к работе вырастет с 3200 до 3500 баллов, а еще через год планка поднимется до 3700.

Как работает закон о локализации такси

Баллы – не абстракция: их начисляют за выпуск машин и комплектующих внутри страны. Чем больше производственных операций выполняется в России, тем выше уровень локализации конкретной модели.

Такие правила прописаны в законе о локализации такси, вступившем в силу 1 марта 2026 года. Чтобы машину допустили к перевозкам, она должна отвечать ряду критериев – либо набрать нужное число баллов, либо пройти по условиям специального инвестиционного контракта (СПИК).

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Перечень моделей, разрешенных к работе в такси, формирует Минпромторг – тоже в рамках этого закона. Документ предполагает регулярное обновление списка по мере выхода новых моделей, которые соответствуют требованиям.

Что изменилось на рынке после закона

Последствия уже дают о себе знать, уверена исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ) Наталия Лозинская. «С начала действия закона в реестр внесено 28,5 тыс. автомобилей, соответствующих требованиям локализации. Это около 6 тыс. в месяц, почти на порядок меньше, чем до его вступления в силу, когда в системе ежемесячно регистрировалось 75,5 тыс. машин для такси. Новый порог еще сильнее сократит число подходящих моделей», – предупредила эксперт.

Иначе смотрит на ситуацию член правления Национальной ассоциации таксопарков (НАТ), руководитель «Таксимании» Георгий Балашов: эффект от новых требований, по его мнению, зависит от того, какие машины останутся доступны перевозчикам.

Сейчас выбор моделей довольно широк. Если перечень не поменяется, пересматривать планы по закупкам не придется. Зато исключение популярных автомобилей – в том числе Haval и Tenet – способно заставить перевозчиков отказаться от части намеченных покупок.

Autonews.ru направил запрос в Минпромторг с просьбой объяснить, могут ли модели с недостаточным количеством баллов локализации на 2027 год выпасть из списка. Сегодня в перечне числятся Lada, « Москвич», Evolute, Voyah, Sollers, а также ряд моделей Haval, Tenet и других марок.

Дорогие машины и тонкая маржа

А вот основная проблема, по мнению члена правления НАТ, руководителя «Такси Ритм» Руслана Садретдинова, не в количестве доступных моделей, а в их цене. «Список Минпромторга – это компромисс, а не готовое решение. Машины формально есть, но с экономикой такси они не дружат», – заявил он.

Для массовых перевозок нужны прежде всего доступные автомобили классов «Эконом» и «Комфорт», пояснил Садретдинов. Правда, часть моделей из перечня стоит 2,5 млн – 4 млн руб., и окупать их заметно сложнее.

«Покупать кроссовер за 3 млн, чтобы возить людей по тарифу «Эконом», – это гарантированный убыток», – считает он.

Не все перевозчики, впрочем, ждут серьезных перемен. Член НАТ и руководитель таксопарка «369» Максим Манхаев рассказал Autonews.ru, что компания покупает машины в привычном режиме. «Для нас критичных изменений нет: основу закупок составляет Tenet T7, который остается в перечне допущенных моделей. Действующие машины продолжают работать, поэтому парк мы не пересобираем», – пояснил он.

Другое дело – автомобили для более высоких тарифных классов: здесь выбор, по его словам, остается узким. Раньше таксопарк брал для «Комфорта» модели Belgee, но в перечень они не вошли. «Если допуск ограничивается меньшим числом моделей, у нас меньше возможностей выбирать и договариваться о цене», – пояснил он.

Обновление парков и рост тарифов

Повышение требований к локализации затруднит обновление автопарков, заявили Autonews.ru в сервисе заказа такси «Максим». Перевозчикам придется тщательнее подбирать машины для закупки. По данным сервиса, в августе 2026 года доля локализованных автомобилей в парках его партнеров составляла 12%, причем 97% из них приходилось на Lada.

Сложности с обновлением отмечает и Садретдинов: перевозчики сталкиваются с подорожанием страхования, обслуживания и лизинга, а это растягивает срок окупаемости машин. «Страховка выше, запчасти дороже (особенно для новых брендов), при вторичной продаже автомобиля – теряешь больше средств, которые пошли бы на обновление парка. Плюс высокая ключевая ставка – лизинг и кредиты дорогие. А маржа в таксопарке и без того тонкая», – пояснил эксперт.

Участники рынка не исключают дальнейшего роста стоимости поездок. В «Максим» полагают: подорожание автомобилей и лизинга усилит давление на перевозчиков, но целиком переложить дополнительные расходы на пассажиров не выйдет.

В результате таксопарки могут реже покупать новые машины, дольше эксплуатировать имеющиеся и отказываться от расширения бизнеса.

Садретдинов, в свою очередь, ждет дальнейшего роста тарифов. «В Москве средняя стоимость минуты поездки за год поднялась на 13%. И дело не только в погоде. Логика простая: если машина для такси стала дороже на 50-70%, а окупается дольше, эти расходы нельзя не заложить в цену поездки. Эксперты уже говорят о возможном росте тарифов на 15-30% и выше», – пояснил он.

Манхаев тоже ожидает увеличения расходов – прежде всего из-за подорожания автомобилей, запчастей, лизинга и привлечения водителей. «Пока мы стараемся удерживать эти затраты внутри парка, но если рост продолжится, часть расходов неизбежно придется закладывать в стоимость аренды», – предупредил он.

Регионы и самозанятые водители

Тяжелее всего придется небольшим региональным перевозчикам. В «Максим» считают: в Москве таксопаркам обновлять машины проще благодаря действующим программам поддержки, а в регионах высокая стоимость новых автомобилей может вынудить компании сокращать парк или вовсе закрываться.

Отдельная история – самозанятые водители на личных автомобилях. «Их участие в перевозках помогает удовлетворять спрос в часы пик и в небольших населенных пунктах, где содержание профессионального таксопарка зачастую нерентабельно. Распространение на них требований, рассчитанных на коммерческие автопарки, ограничивает возможности легальной работы», – пояснили в «Максим».

В сервисе уверены: для работы на личных машинах нужен отдельный правовой режим, который учитывал бы особенности такой занятости.

Садретдинов также говорит о необходимости дополнительных мер поддержки. «Отрасли нужна не только палка в виде локализации, но и пряник – доступное финансирование. Целевые программы, субсидии по ставкам, льготный лизинг или налогообложение для таксопарков, которые вынуждены менять парк. Иначе получим не «локализованное такси», а дефицитное и дорогое. А платить за это придется пассажирам», – заключил он.

О том, что с 16 октября проезд по МСД стал дороже, «За рулем» уже сообщал.

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