Просто выбросить нельзя: куда сдать старые шины

Переработка шин в России: за старые покрышки можно получить выплаты

За рубежом старые покрышки – почти валюта: в Европе за легковую шину дают около €1,5, в США – $2, в Японии – ¥300. У нас же большинство пунктов приема работают бесплатно, а переработка резины часто оказывается нерентабельной.

Открыть предприятие по переработке резины непросто: нужна лицензия, соблюдение экологических норм и требований законодательства. Кстати, высокие затраты на логистику, настройку оборудования (импортное часто не адаптировано под российские шины) и поиск рынков сбыта для переработанного материала делают дело затратным. Поэтому компании не могут предложить клиентам значимые выплаты за старую резину.

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Тем не менее сдать шины можно бесплатно, а иногда – даже получить небольшие деньги. Некоторые организации не только берут на себя расходы по утилизации, но и готовы заплатить владельцам, хотя суммы обычно скромные. Например, за покрышки до R22,5 платят около 4 руб./кг, а за шины до R28 – примерно 6 руб./кг. Правда, есть условия: покрышки должны быть чистыми, без следов масла и сохранять первоначальную форму и размеры.

Как сдать шины и получить деньги

Шины в хорошем состоянии реально продать перекупщикам. На цену влияют количество покрышек (комплект уходит легче), марка, состояние и размер. Точную сумму назовут после осмотра или по фотографии. Чаще всего предлагают от 1 тыс. до 5 тыс. руб., хотя после осмотра цена может упасть.

Во время сезонной замены колес в автомастерских нередко предлагают оставить старые покрышки бесплатно или доплатить небольшую сумму за утилизацию. Удобно: не надо тратить время и деньги на поездку в пункт приема, который обычно за городом. Причем некоторые шиномонтажи за сдачу старых шин начисляют бонусы – бесплатную установку новых колес, обслуживание без очереди или скидки на новую резину.

В России действует программа по утилизации опасных отходов «Шина» – в ее рамках созданы специальные площадки для бесплатного приема покрышек. Есть и проект «ЭкоШинСоюз»: на их сайте можно найти ближайший пункт приема и сдать шины туда.

Чем опасны свалки и как перерабатывают шины

Использованные шины нельзя просто выбросить на свалку. Резина разлагается сотни лет, а это опасно для здоровья: покрышки могут вызывать аллергию, астму и даже повышать риск развития рака. Вдобавок такие отходы загрязняют окружающую среду токсичными веществами. При сжигании они выделяют ядовитые вещества, которые вредят воздуху, почве и воде. За неправильную утилизацию старой резины предусмотрен штраф.

Некоторые умельцы мастерят из старых покрышек лебедей, цветы и другие украшения для дачи. Однако такие поделки небезопасны: на солнце шины нагреваются и выделяют ядовитые вещества. Так что лучше не превращать покрышки в декор, а сдавать их на переработку.

Один из способов переработки – измельчение шин в резиновую крошку или порошок. Такой материал затем используют для производства строительных материалов, напольной плитки, пластиковых листов. Другой вариант – сжигание резины для получения энергии: такие установки часто применяют на цементных заводах. Сжигание дает энергию, но при этом выделяются вредные вещества, которые загрязняют окружающую среду.

Наконец, старые шины можно восстанавливать и использовать повторно. Их профессионально ремонтируют, после чего покрышки снова идут в дело. Этот метод считается самым экологичным.

О том, как меняется расстановка сил на шинном рынке России, «За рулем» уже рассказывал.

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