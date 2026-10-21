Обновленный Evolute i-Sky едет к дилерам: подробности о модели

«Автостат»: дилеры ожидают обновленный электрокроссовер Evolute i-Sky

В октябре первые обновленные Evolute i-Sky должны появиться в дилерских центрах «Рольф» – об этом агентству « Автостат» сообщили в самой компании. Серийный выпуск электрокроссовера недавно стартовал на заводе в Липецкой области, и теперь дилеры ждут поставок.

Свои ожидания в ГК «Рольф» объясняют просто. Директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов: «Мы рассчитываем, что после обновления доля Evolute i-Sky в общем объеме продаж марки сможет вырасти до 10%, поскольку новая версия модели расширяет предложение в сегменте электрических кроссоверов. Основными конкурентами Evolute i-Sky на российском рынке мы считаем Geely EX5 и UMO 5».

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По размеру и месту в линейке i-Sky относится к C-сегменту: он находится между компактным i-Joy и флагманским гибридным i-Spact. Габариты такие: 4685 мм в длину, 1900 мм в ширину, 1613 мм в высоту, колесная база – 2775 мм.

Снаружи внимание привлекают резкие ребра капота, поднятая поясная линия и непростые формы боковин. Оптика целиком на светодиодах, диски – легкосплавные, диаметром 19 дюймов; ручки дверей спрятаны и оснащены электроприводом, доступ без ключа, стоп-сигналы расположены вертикально, а заметный задний спойлер добавляет образу спортивности.

Evolute i-Sky

В салоне – обивка из текстурированной экокожи, руль с набором функций, медиасистема умеет работать со смартфоном, есть экран высокого разрешения диагональю 14,6 дюйма и цветная приборка на 10,25 дюйма. Среди опций – стеклянная крыша во всю панораму, система обзора на 360 градусов, дверь багажника с электроприводом, доступ без ключа и беспроводная зарядка телефона.

Силовая установка выдает 218 л.с. и 310 Нм; до 100 км/ч машина разгоняется за 8 секунд. Литий-железо-фосфатная тяговая батарея с жидкостным охлаждением на 62 кВтч обеспечивает запас хода до 424 км, а быстрая зарядка с 30% до 80% занимает 28 мин.

Evolute i-Sky

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