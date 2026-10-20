В линейке Exlantix появится три новых модели

Модельный ряд Exlantix пополнится гибридными кроссоверами EX9, EX8 и EX7

Три кроссовера с гибридной силовой установкой пополнят модельную линейку китайского бренда Exlantix, принадлежащего Chery.

Это будут гибридные кроссоверы Exlantix EX9, Exlantix EX8 и Exlantix EX7 – их дизайн представили на закрытой технологической конференции в Китае, но распространению тизерные изображения пока не подлежат, отмечает источник.

Между тем некоторые подробности уже имеются. Так, модель Exlantix EX9 будет иметь длину кузова 5350 мм – на 370 мм больше, чем у известного в РФ Exlantix ET. В ширину новый флагман перевалит за 2 метра.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

На ступеньку ниже будет стоять EX8, более компактная модель в классических SUV-пропорциях. А EX7 будет купе-кроссовером с более приземистым силуэтом и длиной кузова около 4850 мм.

Напомним, линейка Exlantix в РФ состоит из кроссоверов ET и ET8, а также седана ES – все с гибридной силовой установкой. Сейчас линейка входит в российский прокси-бренд Esteo.

Ранее «За рулем» уже рассказывал про премьеры Esteo, намеченные на 2027 год.