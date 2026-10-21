Названы самые популярные электромобили на российском рынке

«Автостат»: в сентябре в РФ продажи китайских электромомбилей выросли на 155%

В сентябре 2026 года россияне купили 3184 новых электромобиля. По подсчетам экспертов агентства « Автостат», результат оказался на 155% выше, чем в том же месяце 2025-го.

Второй месяц кряду первое место на этом рынке занимает отечественный Evolute – 770 проданных машин. Правда, конкуренция обострилась: Changan разошелся тиражом 763 экземпляра. Замыкает тройку брендов Toyota с 663 электрокарами. В первую пятерку также попали китайские BYD и Avatr – 231 и 180 штук соответственно.

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Среди отдельных моделей лидерство у кроссовера Evolute I-Joy: в сентябре его выбрали 769 покупателей. На второй строчке Changan Qiyuan Q05 с 715 машинами. Третьим идет Toyota bZ3X, у которого 656 единиц.

За девять месяцев 2026 года в России продали 11,6 тыс. новых электрокаров. По сравнению с январем – сентябрем 2025 года рост составил 45%.

О том, какие электромобили доберутся до российских салонов, «За рулем» уже рассказывал.

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