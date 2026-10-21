«Гибридный» разворот Geely: что изменится для покупателей в России

Geely с 2027 года сделает ставку на гибриды в России, не отказавшись от ДВС

С 2027 года Geely намерена делать главную ставку на российском рынке на автомобили с гибридными силовыми установками. Машины с классическими ДВС при этом из линейки никуда не денутся. Такую информацию Autonews.ru передал источник, знакомый со стратегией компании, а подтвердили ее еще два собеседника из числа крупных дилерских сетей.

В российском офисе бренда на запрос ответили коротко: «не комментируют продуктовые планы».

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Уже сейчас в России продается несколько моделей Geely с альтернативными источниками энергии – в их числе кроссовер EX5, доступный в гибридном и электрическом исполнении.

Что до привычных бензиновых машин, в портфолио остаются Atlas, Monjaro, Preface, Coolray, Cityray и Okavango. Правда, перелицованные версии первых трех моделей сейчас выпускают в России под возрожденной маркой Volga.

Отдельная история – статистика. По данным агентства « Автостат», сентябрь 2026 года принес стране рекорд по продажам подключаемых гибридов (PHEV): за месяц реализовали 10,2 тыс. единиц, что на 157% больше, чем годом ранее.

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.

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