Первый гибрид Avatr в РФ: чем кроссовер 07 отличается от электрических моделей
Российское представительство Avatr сообщило Autonews.ru, что гибридный кроссовер Avatr 07 покажут 26 октября. Для марки это первый автомобиль с гибридной силовой установкой на российском рынке – до него здесь официально представляли только полностью электрические модели.
ОТТС на продажи в России кроссовер получил в конце августа этого года. По конструкции это последовательный гибрид (REEV): тяговая батарея производства CATL емкостью 39,05 кВт·ч плюс двигатель-генератор объемом 1,5 л.
Покупателям предложат две версии. Заднеприводная суммарно выдает 314 л.с. и может проехать до 932 км, полноприводная – 502 л.с. и около 900 км.
Первые машины и китайский дебют
В Россию Avatr 07 начали привозить еще в сентябре 2025 года. Тогда в распоряжении Autonews.ru оказались фотографии первой партии автомобилей на складах Changan.
В Китае модель дебютировала в 2024 году. Она стала первым гибридным автомобилем в линейке суббренда Changan.
О том, как гибриды меняют расклад на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал.
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