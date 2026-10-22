Рамный гибридный внедорожник вышел на рынок Казахстана

603 л.с., запас хода 1040 км: старт продаж Denza B8 в Казахстане

В Казахстане открылись продажи Denza B8 – первой модели премиального суббренда BYD, официально представленной на местном рынке. Рамный гибридный внедорожник предложен в двух исполнениях, минимальная цена – 34 990 000 тенге (около 6,41 млн рублей).

От СП BYD и Daimler до премиального статуса

История марки уходит в 2010 год: тогда китайская BYD и немецкий концерн Daimler создали совместное предприятие, которое занялось разработкой электромобилей. Задумка строилась на объединении немецкого опыта в автомобилестроении с китайскими технологиями электрификации.

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Первая серийная машина, электрический Denza EV, дебютировала в 2014-м. Широкого признания она не получила, и следующие годы бренд оставался довольно нишевым игроком на домашнем рынке. Перелом случился в 2022 году: BYD довела свою долю в совместном предприятии до 90 процентов, после чего Denza сменила позиционирование – ставка была сделана не на отдельные электромобили, а на премиальные модели с электрическими и подключаемыми гибридными установками. Спустя два года BYD выкупила оставшиеся 10 процентов акций и стала единственным владельцем бренда.

Одной из ключевых моделей нового этапа оказался минивэн Denza D9, позже к нему добавились кроссоверы N7 и N8 и другие автомобили. Сейчас марка охватывает сразу несколько сегментов – минивэны, кроссоверы, внедорожники и легковые машины. Правда, у B8 происхождение довольно необычное: в Китае этот внедорожник продается как Fang Cheng Bao Leopard 8 (Bao 8) под отдельным суббрендом BYD, ориентированным на внедорожники, а на ряд экспортных рынков он вышел под именем Denza B8 и попал в премиальную линейку. Именно эта версия и стала первым автомобилем Denza в Казахстане.

Платформа DMO: 603 л.с. и 1040 км на баке

В основе лежит разработанная BYD платформа DMO (Dual Mode Off-road) – она создана специально для внедорожников с подключаемой гибридной силовой установкой. В состав входят 2-литровый бензиновый турбомотор на 194 л.с. и два электродвигателя, обеспечивающие полный привод: передний выдает 268 л.с., задний – 402 л.с. Суммарная отдача системы достигает 603 л.с., а крутящий момент – 760 Нм.

Такая схема позволяет в повседневных поездках обходиться электротягой, а бензиновый двигатель подключать для увеличения общего запаса хода. Электромоторы, в свою очередь, дают быстрый отклик на педаль акселератора и помогают перераспределять тягу между передними и задними колесами. Несмотря на габариты и рамную конструкцию, динамика у внедорожника почти спортивная: с места до 100 км/ч он разгоняется за 4,8 секунды.

За электрическую часть отвечает аккумулятор емкостью 36,8 кВт·ч. Только на электротяге машина проезжает до 115 километров, а вместе с бензиновым двигателем суммарный запас хода достигает 1040 километров по циклу NEDC. Батарея поддерживает быструю зарядку постоянным током: по заявлению производителя, с 30 до 80% она восполняется примерно за 16 минут.

Рама, DiSus-P и разворот Intelligent U-Turn

Возможностям вне асфальта при разработке уделили отдельное внимание. В отличие от многих современных гибридных кроссоверов, B8 получил рамную конструкцию, рассчитанную на сложные дорожные условия. Полный привод с двумя электромоторами позволяет гибко управлять распределением тяги – это особенно полезно на рыхлом грунте, снегу или при подъеме. Дополняет арсенал гидравлическая система управления кузовом DiSus-P: она меняет дорожный просвет и характеристики подвески в зависимости от того, где и как едет машина.

Denza B8

Еще одна любопытная функция – Intelligent U-Turn. Независимое управление электроприводом уменьшает радиус разворота, что для крупного внедорожника актуально при маневрировании на узких дорогах и тесных площадках.

По сути, Denza B8 совмещает две разные концепции: городские поездки на электротяге и оснащение, рассчитанное на выезды за пределы асфальта. Насколько эффективно эти решения работают в реальности, покажут полноценные испытания автомобиля.

Denza B8

Комплектации, цвета и локализация для Казахстана

На старте продаж доступны два исполнения, которые отличаются числом посадочных мест. Семиместный Denza B8 Flagship 7 Seat стоит 34 990 000 тенге (около 6,41 млн рублей), шестиместный Flagship 6 Seat оценивается в 35 990 000 тенге (примерно 6,59 млн рублей) – то есть на миллион тенге дороже.

Для казахстанских покупателей предусмотрено пять цветов кузова: Tundra Green, Moonlight Silver, Golden Dawn, Shadow Black и Snow White. Интерьер можно выбрать в темном (Deep Black) или светлом (Wheat Yellow) исполнении.

Кстати, машину для нашего рынка оснастили мультимедийной системой и голосовым управлением на русском и казахском языках. Заявлена и поддержка мобильного приложения Denza – через него с автомобилем можно взаимодействовать дистанционно.

О другом брутальном кроссовере, который может появиться в России, «За рулем» уже рассказывал.

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