Эксперт объяснил появление белого дыма из выхлопной системы машины
Белый выхлоп сразу после холодного старта осенью не всегда означает неисправность двигателя. По сути, речь чаще идет о самом обычном водяном паре.
При сгорании топлива в цилиндрах образуется вода. Пока выпускная система не прогрелась, влага конденсируется внутри и покидает ее в виде белого облака. В прохладную и сырую погоду эффект заметнее, причем у машин, которые ездят в основном на короткие расстояния, картина выражена сильнее – выпуск попросту не успевает как следует прогреться. Такое пояснение дал Никита Архипов, руководитель сервисного направления ГК «Рольф».
По словам специалиста, следует оценивать выхлоп после поездки, когда прогреются не только охлаждающая жидкость, но и масло с выпускной системой. Насторожить должен плотный белый выхлоп, который не исчезает после прогрева, особенно если снижается уровень антифриза. Это может указывать на попадание охлаждающей жидкости в цилиндры из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров или других неисправностей.
Среди дополнительных признаков — перегрев и нестабильная работа двигателя. В такой ситуации в сервисе проверяют герметичность системы охлаждения, свечи и цилиндры, а при необходимости проводят тест на наличие продуктов сгорания в антифризе.
Как отметил эксперт, голубоватый или сизый дым обычно говорит о сгорании моторного масла. Облако только после запуска может указывать на попадание масла через клапанный механизм. Дым при разгоне требует проверки поршневой группы, системы вентиляции картера и турбокомпрессора. Важный показатель — расход масла, который следует регулярно контролировать в одинаковых условиях.
Черный дым связан с повышенным образованием сажи. В бензиновых двигателях возможны нарушения смесеобразования, неисправности форсунок, датчиков или системы подачи воздуха. В дизелях проверяют форсунки, наддув, впуск, систему рециркуляции выхлопных газов EGR, турбокомпрессор и сажевый фильтр.
О том, почему кузов может зацвести уже через пару зим, «За рулем» подробно рассказывал.
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