Эксперт объяснил появление белого дыма из выхлопной системы машины

Эксперт Архипов: с чем чаще всего связан белый дым после холодного запуска авто

Белый выхлоп сразу после холодного старта осенью не всегда означает неисправность двигателя. По сути, речь чаще идет о самом обычном водяном паре.

При сгорании топлива в цилиндрах образуется вода. Пока выпускная система не прогрелась, влага конденсируется внутри и покидает ее в виде белого облака. В прохладную и сырую погоду эффект заметнее, причем у машин, которые ездят в основном на короткие расстояния, картина выражена сильнее – выпуск попросту не успевает как следует прогреться. Такое пояснение дал Никита Архипов, руководитель сервисного направления ГК «Рольф».

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По словам специалиста, следует оценивать выхлоп после поездки, когда прогреются не только охлаждающая жидкость, но и масло с выпускной системой. Насторожить должен плотный белый выхлоп, который не исчезает после прогрева, особенно если снижается уровень антифриза. Это может указывать на попадание охлаждающей жидкости в цилиндры из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров или других неисправностей.

Среди дополнительных признаков — перегрев и нестабильная работа двигателя. В такой ситуации в сервисе проверяют герметичность системы охлаждения, свечи и цилиндры, а при необходимости проводят тест на наличие продуктов сгорания в антифризе.

Как отметил эксперт, голубоватый или сизый дым обычно говорит о сгорании моторного масла. Облако только после запуска может указывать на попадание масла через клапанный механизм. Дым при разгоне требует проверки поршневой группы, системы вентиляции картера и турбокомпрессора. Важный показатель — расход масла, который следует регулярно контролировать в одинаковых условиях.

Черный дым связан с повышенным образованием сажи. В бензиновых двигателях возможны нарушения смесеобразования, неисправности форсунок, датчиков или системы подачи воздуха. В дизелях проверяют форсунки, наддув, впуск, систему рециркуляции выхлопных газов EGR, турбокомпрессор и сажевый фильтр.

О том, почему кузов может зацвести уже через пару зим, «За рулем» подробно рассказывал.

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