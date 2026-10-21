Кузов китайского авто может «зацвести» уже через пару зим: что спасает от ржавчины

Антикоррозийную обработку авто нужно делать в первые дни после покупки

Российский авторынок продолжает стремительно заполняться машинами из Поднебесной, и все острее встает вопрос о том, насколько долго продержится их кузов.

Технология производства на китайских заводах устроена так, что антикоррозийное покрытие нередко наносится лишь на отдельные участки либо в меньшем, чем нужно, объеме. Для владельца расклад простой: не примешь меры сразу после покупки – через две-три зимы автомобиль начнет «цвести», пишет Pravda.Ru.

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Чаще всего претензии к слабой стойкости перед агрессивными реагентами звучат в адрес популярных бюджетных моделей. Чтобы не потерять в ликвидности и не тратиться на серьезный кузовной ремонт, специалисты советуют подходить к защите комплексно.

Лучший момент для антикоррозийной обработки – первые дни владения, пока грязь еще не набилась в металл и полости.

Стоит выделить три важные зоны обработки. Днище лучше покрыть мастичными или полимерными составами – они защищают от соли и влаги и одновременно улучшают шумоизоляцию, делая поездки комфортнее. Для колёсных арок оптимально антигравийное покрытие: оно принимает на себя удары камней и пескоструй, не позволяя им сбивать краску до металла. Скрытые полости (пороги, стойки и лонжероны) обрабатывают текучими составами на восковой или масляной основе: они проникают в микротрещины и вытесняют оттуда влагу.

Даже при качественной обработке автомобиль нуждается в постоянном внимании. Прежде всего, следует регулярно проверять дренажные отверстия в дверях и порогах: если они засорятся, внутри начнет скапливаться конденсат, провоцирующий внутреннюю коррозию. Именно она наиболее опасна, поскольку на ранних стадиях остается незаметной.

Зимой посещать мойку стоит чаще. Главное – оперативно смывать реагенты, в первую очередь с днища. После мойки полезно наносить защитные составы – воск или керамику, создающие гидрофобный слой. Хорошим решением будет и бронирование передней части автомобиля пленкой: она защитит лакокрасочное покрытие от сколов, которые у китайских машин быстро превращаются в очаги ржавчины.

При обнаружении рыжих пятен на арках, кромках дверей или сварных швах в багажнике действовать нужно без промедления: обработку следует провести сразу же, иначе повреждения станут необратимыми.

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