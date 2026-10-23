В России могут ввести скидки на платных трассах во время ремонта

Минтранс разработает стандарты обслуживания на платных дорогах во время ремонта

Минтранс готовит стандарты, которые опишут, как обслуживать автомобилистов на платных дорогах, когда идет ремонт или возникают иные обстоятельства, из-за которых качество услуг падает. Об этом глава ведомства Андрей Никитин сообщил на пленарном заседании Госдумы – трансляцию вел сайт нижней палаты парламента.

Обнулять тариф на всех участках платных трасс, где ведутся ремонтные работы, министр считает нецелесообразным. Правда, скидки в такие периоды он не исключил. «Я не думаю, что по всем ремонтам имело бы смысл отменять плату целиком», – сказал Никитин.

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Единые правила, по его мнению, все же нужны: они должны определять действия оператора дороги в случаях, когда автомобилист не получает услугу в полном объеме.

Скидки вместо нулевого тарифа и новые правила для «Автодора»

Новые стандарты планируется разработать для государственной компании «Автодор». Документ, как предполагается, будет регулировать порядок обслуживания водителей при обстоятельствах, влияющих на качество проезда по платным трассам.

Заниматься подготовкой таких правил станет Минтранс. Хотя конкретные сроки их появления и возможные механизмы изменения платы за проезд Никитин не назвал.

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