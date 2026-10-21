Сел за руль без прав — заплатишь по-крупному: что меняется для водителей

Штраф за езду без прав в России вырастет до 15-30 тысяч рублей

Езда без водительского удостоверения в России может стать ощутимо дороже. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала соответствующий проект – об этом рассказал источник в кабинете министров.

Касается он тех, кто за правами так и не сходил или ездит с документом, у которого истек срок действия. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях готовило МВД.

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Сейчас такой проступок обходится водителю в 5-15 тыс. рублей. В проекте нижнюю планку поднимают до 15 тыс., верхнюю – до 30 тыс.

Для повторного случая прописали отдельную норму: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Логика авторов инициативы простая – действующий закон не позволяет наказать строже того, кто попался снова, поэтому злостные нарушители по сути отделываются теми же деньгами.

Отдельный момент – скидка. 25 процентов в первые 30 дней по таким штрафам оплатить не выйдет. Похожее правило уже работает для пьяного вождения, для езды после лишения прав и некоторых других нарушений.

Почему хотят ужесточить наказание

В пояснительной записке указано: люди без права управления систематически нарушают ПДД. Статистика, по данным разработчиков, растет – больше аварий с такими водителями и больше погибших в них.

Ежегодно свыше 12 тыс. человек привлекают к ответственности за езду без прав три раза и больше. Кстати, к тем, кто сел за руль после лишения, новые суммы не относятся: там ответственность уже строже, вплоть до уголовной статьи.

Ранее в МВД объясняли, когда скидка на штрафы за нарушения ПДД не действует. Управление автомобилем без прав, включая повторное, ведомство отнесло к исключениям.

Еще одно разъяснение пришло из столичного главка МВД: замена водительского удостоверения не снимает ответственности за прежние нарушения, а неоплаченные штрафы после получения нового документа не списываются.

О том, какие еще суммы владельцы автомобилей перечисляют в бюджет, «За рулем» уже рассказывал.

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