Утильсбор зависит от длины автомобиля? Разбирались в слухах
На этой неделе в СМИ распространилась информация о том, что компенсация утилизационного сбора для автопроизводителей, локализовавших выпуск в России, якобы начала зависеть от длины машины.
Так, портал «Дром» сообщил, что при длине автомобиля менее 4,5 метра производитель получает меньшую компенсацию и лишается льгот по «Зеленой шкале».
Однако автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Авторадио» опроверг эти утверждения. Он пояснил, что утильсбор представляет собой неналоговый платеж, который рассчитывается по формуле с несколькими параметрами. Среди них – возраст автомобиля: для новых машин и транспортных средств старше трех лет действуют разные коэффициенты.
Также учитывается объем двигателя (до литра и от литра до двух) и с прошлого года – мощность: при показателе до 160 лошадиных сил применяется один коэффициент, больше 160 л.с. – другой, и он значительно выше. Других параметров, насколько известно эксперту, в постановлении нет.
Моржаретто назвал разговоры о зависимости коэффициентов от длины автомобиля странными и отметил, что знает только одну страну, где налоговое законодательство действительно учитывает этот параметр, – Индию.
Стоить также напомнить, что «Зеленая шкала» была введена Минпромторгом для поддержки российских автозаводов в изменившихся условиях работы.
О том, как утильсбор и другие факторы влияют на цены на вторичном рынке, «За рулем» уже рассказывал.
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