Авто с пробегом: что будет с ценами на вторичке к концу 2026 года

Эксперт Зиновьев объяснил, когда и где выгоднее покупать б/у автомобиль

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»: , редактор «За рулем»:

– Принято считать, что два главных фактора, влияющих на цены автомобилей – и новых, и подержанных, – это всеобщий рост цен (инфляция) и утилизационный сбор. А постепенное подорожание новых машин тянет за собой вторичку – она подстраивается под первичный рынок.

В целом это верно, но не всегда работает именно так. Например, в 2025 году средняя цена подержанных автомобилей в России снизилась на 7%, фактически вернувшись к уровню 2023 года. В то же время утильсбор вырос, а инфляция составила 5,59%. Причина: падение спроса на фоне увеличения количества предложений.

По оценкам аналитиков, объем продаж автомобилей с пробегом останется на прошлогоднем уровне – около 6 млн штук. Оживление спроса в первом полугодии сменилось стагнацией во втором.

Итак, чего же ожидать от цен на машины с пробегом к концу 2026 года?

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Когда выгоднее покупать автомобиль с пробегом?

Спрос на подержанные автомобили в этом году немного оживился, по оценкам, на 3-5%. Годовая инфляция, по прогнозам экономистов, составит около 7%. Утильсбор же с 1 января, по утвержденному правительством плану, индексируют на 10-20%.

Далее смотрим, что происходило с ценами на вторичке в период с января по сентябрь. Заметный скачок был только в марте – прирост на 7%. В остальные месяцы, включая сентябрь, незначительные колебания в пределах 0,8-1,7% в обе стороны. Но суммарный рост за три квартала достиг 8%: с 1,18 млн рублей средняя цена выросла до 1,46 млн.

То есть, процесс идет с некоторым опережением темпов инфляции, частично компенсируя еще и выросший утильсбор. И нет никаких причин ожидать, что до конца года тенденция изменится. Экономическая обстановка достаточно стабильная, ключевая ставка Центробанка если и снизится, то не более чем на 0,25%. Суммарное годовое подорожание машин с пробегом составит около 10%. Конкретно в декабре, может быть, прибавится не более 1-2% к уровням октября-ноября. А может, и нет.

Потому нет и особой разницы, покупать машину с пробегом прямо сейчас или подождать до декабря. Особенно с учетом того, что наибольшее влияние на средние цены оказывают свежие автомобили в возрасте до 5 лет. Но при этом есть разница, где покупать. О чем, может быть, не все знают.

Где выгоднее покупать автомобиль с пробегом?

Доля новых автомобилей, продаваемых по схеме трейд-ин, постепенно увеличивается – сейчас это около 45%. Почти каждую вторую новую машину покупают, сдавая дилеру старую. Соответственно растет влияние дилеров на вторичном рынке – доля дилерских объявлений в 2026 году поднялась до 16%. Остальные машины с пробегом продают частные владельцы.

И вот что важно: цены, назначаемые дилерами, сегодня в среднем ниже, чем у частников, – примерно на 2%, а для некоторых популярных моделей старше 10 лет разница достигает 20-25% в пользу дилеров. Это связано с тем, что дилерам невыгодно подолгу «держать» товар, им важен быстрый оборот средств. А потому они охотнее снижают цены. Частники же в большей степени склонны подождать, дабы продать машину с наивысшей выгодой.

Иными словами, у дилера тот же товар можно купить дешевле. К сожалению, только «в среднем» дешевле, без гарантии, что реально удастся что-то сэкономить. Тем не менее, это можно считать достаточным поводом для покупки машины с пробегом именно у дилера, работающего по трейд-ин.

К этому прилагаются еще и более высокая прозрачность истории автомобилей, и минимизация беготни – посетить один салон, посмотрев там сразу несколько вариантов, проще, чем объездить нескольких частников.

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