Этот автомобиль получил максимум российских деталей

Электромобиль «Атом» стал лидером рынка РФ по глубине локализации

Электромобиль «Атом» теперь впереди всей российской автоиндустрии по уровню локализации. Такой вывод следует из слов Харальда Грюбеля, исполнительного директора компании «Кама», которая этот проект и разрабатывает. Своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью «Российской газете».

Почему вообще зашла речь о локализации? В декабре 2025 года «Кама» заключила Специальный инвестиционный контракт – сокращенно СПИК. Подписантами выступили Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Москвы.

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По условиям документа компания отвечает не только за запуск серийного выпуска машины. В обязательства вписана и поэтапная локализация – то есть постепенный переход на отечественные компоненты.

Атом

График здесь соблюдается строго, без сбоев. В реальности это означает, что в «Атоме» применяются кузова российского производства, лакокрасочное покрытие, аккумуляторные батареи, электроприводы, силовая электроника и программное обеспечение.

Собственно, именно данные СПИК и подтверждают текущее положение дел: по глубине локализации электромобиль «Атом» обошел всех на российском автомобильном рынке, отметил Харальд Грюбель.

Атом

О рекордном спросе на подключаемые гибриды в России «За рулем» уже рассказывал.

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