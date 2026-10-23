Этот автомобиль получил максимум российских деталей
Электромобиль «Атом» теперь впереди всей российской автоиндустрии по уровню локализации. Такой вывод следует из слов Харальда Грюбеля, исполнительного директора компании «Кама», которая этот проект и разрабатывает. Своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью «Российской газете».
Почему вообще зашла речь о локализации? В декабре 2025 года «Кама» заключила Специальный инвестиционный контракт – сокращенно СПИК. Подписантами выступили Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Москвы.
По условиям документа компания отвечает не только за запуск серийного выпуска машины. В обязательства вписана и поэтапная локализация – то есть постепенный переход на отечественные компоненты.
График здесь соблюдается строго, без сбоев. В реальности это означает, что в «Атоме» применяются кузова российского производства, лакокрасочное покрытие, аккумуляторные батареи, электроприводы, силовая электроника и программное обеспечение.
Собственно, именно данные СПИК и подтверждают текущее положение дел: по глубине локализации электромобиль «Атом» обошел всех на российском автомобильном рынке, отметил Харальд Грюбель.
О рекордном спросе на подключаемые гибриды в России «За рулем» уже рассказывал.
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