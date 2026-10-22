Кроссовер Avatr 07: полный фарш и до 932 км запаса хода

В РФ предложены три версии люксового гибрида Avatr 07 с задним и полным приводом

Бренд Avatr раскрыл комплектации нового гибридного кроссовера Avatr 07 тдля российского рынка.

Модель будет доступна в трех версиях – заднеприводной 07_1 и полноприводных 07_3.1 и 07_3.2, все построены по схеме последовательного гибрида (REEV).

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Силовая установка всех версий – связка батареи CATL на 39,05 кВт·ч и двигателя-генератора объемом 1,5 л, мощностью 143 л.с. Топливный бак вмещает 45 литров. Батарея принимает до 120 кВт от быстрых станций и до 6,6 кВт от сети переменного тока, в комплект входит зарядная станция на 11 кВт, а функция V2L позволяет питать внешние устройства мощностью до 3,3 кВт.

Полноприводные 07_3.1 и 07_3.2 раскрывают динамику: два электромотора выдают 369 кВт (502 л.с.) и 595 Н·м, разгон до сотни занимает 5,5 секунды, запас хода – 197 км на электротяге и 900 км по циклу NEDC. Плавность обеспечивает пневмоподвеска с системой CDC и изменяемым клиренсом от 125 до 185 мм. Версию 07_3.1 отличают 21-дюймовые диски «Многолучевые спорт», 07_3.2 – «Многолучевые авангард».

Заднеприводная 07_1 создана для размеренных маршрутов: мотор на 231 кВт (314 л.с.) разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 7,1 секунды, а запас хода – самый большой в линейке: 207 км на электротяге и 932 км суммарно. Клиренс – 155 мм, диски – 20-дюймовые «Многолучевые сдвоенные».

В салоне старших версий – кожа Nappa, передние кресла с 16 регулировками, массажем, оттоманками и режимом Zero-gravity. Флагманская 07_3.2 дополнительно получила виртуальные наружные зеркала с обогревом.

Во всех версиях панорамная крыша с электроприводом, многоцветной подсветкой и двойным остеклением. В салоне – дисплей на 35,4 дюйма и центральный экран 15,6 дюйма с голосовым помощником, Apple CarPlay и Android Auto. Передние кресла вентилируются, пассажиры второго ряда получают электрическую регулировку наклона и подлокотник с экраном.

Для российского климата предусмотрены обогрев ветрового стекла, форсунок, зеркал, руля и кресел обоих рядов, а климат-систему можно запустить заранее через приложение.

Безопасность обеспечивают 5 радаров, 12 ультразвуковых датчиков и 5 HD-камер с обзором 360° и режимом «прозрачное шасси». На их основе работают адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоматическое торможение, контроль слепых зон и автоматическая парковка со смартфона.

О старте продаж и ценах объявят в ближайшее время.

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