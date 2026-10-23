Changan хочет локализовать в России новую модель: подробности

Changan: Qiyuan A06 могут официально вывести в Россию и локализовать выпуск

В российском офисе Changan подтвердили: лифтбек Qiyuan A06 может добраться до нашей страны. Вариант с локальной сборкой при этом не отбрасывают.

«Вывод новой модели – это всегда комплексная работа, где каждый из этапов требует времени и тщательной подготовки. Мы изучаем различные сценарии, включая возможность локального производства», – пояснили в представительстве.

Changan Qiyuan A06

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В Changan, в свою очередь, заявили, что «последовательно придерживаются стратегии, при которой российский рынок получает доступ к максимально широкому модельному ряду бренда – официально, с полным циклом гарантийного и сервисного обслуживания».

Официальных продаж Qiyuan A06 в России сейчас нет. Зато машину вовсю везут дилеры и частники – по альтернативным каналам поставок.

По итогам сентября 2026 года лифтбек оказался четвертым в списке самых популярных подключаемых гибридов (PHEV) в России. За месяц, по данным аналитического агентства « Автостат», продали 648 таких автомобилей.

Интерьер Changan Qiyuan A06

Технически Qiyuan A06 – последовательный гибрид. Бензиновый мотор объемом 1,5 литра и мощностью 98 л.с. работает исключительно на подзарядку батареи, а колеса крутит электродвигатель на задней оси – 163 л.с. Одной зарядки хватает на 130 км пути, общий запас хода превышает 2 тыс. км.

О том, как гибридные внедорожники осваивают рынки постсоветского пространства, «За рулем» уже рассказывал.

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