На АВТОВАЗе рассказали о развитии сегмента гибридов
По прогнозу АВТОВАЗа, к 2030 году гибриды подешевеют, а дорожная инфраструктура обзаведется развитыми цифровыми сервисами – вплоть до автоматического бронирования парковок и оповещения о пробках. Такими ожиданиями директор по маркетингу компании Анна Курочкина поделилась на стратегическом форуме автоиндустрии «Для тех, кто рулит», организованном «Сбером». Передает ее слова корреспондент Autonews.ru.
Логика простая: чем дешевле гибридные технологии, тем больше спрос на такие машины. Правда, темпы развития сегмента, по словам Курочкиной, зависят от государственных программ регулирования и от состояния инфраструктуры.
«Я считаю, что эти технологии будут дешеветь. То есть гибриды будут становиться дешевле, доступнее и их будет за счет этого больше. Многое будет зависеть от программ регулирования, от инфраструктуры и так далее. Но тем не менее, вероятно, это направление будет расти», – пояснила она.
Гибриды к 2030 году: прогноз АВТОВАЗа
Привлекательность гибридов, по мнению Курочкиной, не сводится к технологичности и экономии топлива. Владельцам важны комфорт и низкий уровень шума при движении.
Кстати, высокая лояльность владельцев гибридов дает автопроизводителям дополнительный стимул развивать направление.
АВТОВАЗ, например, уже анонсировал свой первый гибрид – кроссовер Lada Azimut.
Цифровые сервисы и гибрид Lada Azimut
Встроенные в автомобиль интеллектуальные сервисы – еще одно перспективное направление, которое выделила представитель АВТОВАЗа. Речь, в частности, о системах, способных заранее находить парковочные места и бронировать их.
При планировании поездки такие системы смогут учитывать дорожную обстановку. Проще говоря, пробки примут в расчет еще до выезда.
О том, как технологии меняют автомобильный мир, «За рулем» уже рассказывал на примере робота-зарядника.
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