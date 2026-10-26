В России предложили отсрочить уплату утильсбора для ряда автокомпаний

Минпромторг намерен дать отсрочку оплаты утильсбора для ряда автопроизводителей

Крупнейшим отечественным производителям автотехники, прицепов, специализированной и сельскохозяйственной самоходной техники могут отсрочить уплату утилизационного сбора. Проект постановления на эту тему подготовил Минпромторг России – о разработке сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предлагается перенести сроки оплаты за четвертый квартал 2026 года и за первый-третий кварталы 2027 года на декабрь 2027 года. Напомним, что данный механизм позволяет обеспечивать устойчивую финансовую деятельность предприятий», – пояснили в Минпромторге.

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В министерстве обратили внимание на дорогие займы и необходимость обслуживать кредитные портфели. При таком раскладе отсрочка высвобождает оборотные средства, которые нужны для инвестпрограмм, закупок комплектующих и своевременной выплаты заработной платы.

«Это необходимо для стабильной работы конвейеров и ритмичных поставок техники потребителям», – подытожили в Минпромторге.

«За рулем» уже рассказывал, что Минтранс разработал правила проведения техосмотра автомобилей вне пунктов ТО.

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