В России предложили отсрочить уплату утильсбора для ряда автокомпаний
Крупнейшим отечественным производителям автотехники, прицепов, специализированной и сельскохозяйственной самоходной техники могут отсрочить уплату утилизационного сбора. Проект постановления на эту тему подготовил Минпромторг России – о разработке сообщили в пресс-службе ведомства.
«Предлагается перенести сроки оплаты за четвертый квартал 2026 года и за первый-третий кварталы 2027 года на декабрь 2027 года. Напомним, что данный механизм позволяет обеспечивать устойчивую финансовую деятельность предприятий», – пояснили в Минпромторге.
В министерстве обратили внимание на дорогие займы и необходимость обслуживать кредитные портфели. При таком раскладе отсрочка высвобождает оборотные средства, которые нужны для инвестпрограмм, закупок комплектующих и своевременной выплаты заработной платы.
«Это необходимо для стабильной работы конвейеров и ритмичных поставок техники потребителям», – подытожили в Минпромторге.
«За рулем» уже рассказывал, что Минтранс разработал правила проведения техосмотра автомобилей вне пунктов ТО.
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