Минтранс доработал правила проведения техосмотра

Минтранс разработал правила проведения техосмотра автомобилей вне пунктов ТО

Порядок проведения техосмотра на передвижных диагностических линиях (ПДЛ) в России может получить отдельный документ. Проект приказа Минтранса уже выложен на портале официальной публикации проектов правовых актов.

Сегодня такими линиями пользуются 283 компании. Выезжать они могут туда, где стационарных пунктов ТО не хватает, а требования к их оборудованию закреплены постановлением Правительства РФ – этот документ действует до 1 марта 2027 года.

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Новый приказ, по сути, сохранит нынешнюю схему, зато продлит ее до 1 марта 2033 года, правда, с рядом поправок. Условие про дефицит стационарных пунктов остается в силе. При этом добавляются два новых повода задействовать ПДЛ: когда до ближайшего пункта ТО больше 100 км, а также когда транспорт трудится исключительно на территории предприятия и на дороги общего пользования не выезжает.

Пропишут и режим работы – его привяжут к условиям эксплуатации оборудования, в том числе климатическим, которые определил изготовитель средств технической диагностирования. Проще говоря, если производитель разрешает работу лишь до минус 30 градусов по Цельсию, то в такой мороз техосмотр на линии проводить не станут. Операторов ПДЛ предлагают наделить усиленной квалифицированной электронной подписью и ответственностью, которая исключит возможность фальсификаций при прохождении обязательных процедур.

Пока приказ находится на стадии обсуждения и проходит необходимые этапы согласования. Если его примут, он вступит в силу уже с 1 марта 2027 года.

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