Li Auto назвала цены кроссовера Lixiang L8 в России

Li Auto: кроссовер Lixiang L8 стоит в России от 10,4 млн руб.

Пятиместный гибридный кроссовер Lixiang L8 появился на российском рынке. Модель китайской марки Li Auto предлагается в двух комплектациях – Ultra и Livis. Версия Ultra стоит от 10,39 млн рублей, Livis – от 11,69 млн рублей.

Информацию об этом передал официальный дистрибьютор китайского бренда Li Auto. Его сообщение поступило «Известиям» 22 октября. При длине 5135 мм кроссовер имеет колесную базу 3045 мм. По габаритам он приблизился к шестиместному Lixiang L9, однако благодаря отсутствию третьего ряда доступное пространство используется для размещения пяти пассажиров и их багажа. Объем основного багажного отделения составляет 820 л, а под полом предусмотрены два дополнительных отсека объемом 95 и 15 л. При сложенных спинках второго ряда объем грузового пространства увеличивается до 2388 л. Для L8 предусмотрены колесные диски диаметром 21 и 22 дюйма.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Как рассказали в компании, главной особенностью интерьера стали четыре кресла с режимом «нулевой гравитации», которые входят в оснащение обеих версий. Дополнительную поддержку ног обеспечивают оттоманки с электроприводом и регулировкой в четырех направлениях. Сиденья отделаны кожей наппа с ромбовидной прострочкой и оснащены подогревом, вентиляцией и СПА-режимом задних кресел с режимом массажа, ароматизацией и режимом климат-контроля. Для пассажиров второго ряда также предусмотрены складные столики увеличенного размера, солнцезащитные шторки с электроприводом и разъемы USB-C.

Li L8

Lixiang L8 оснащается последовательной гибридной силовой установкой REEV. Автомобиль приводится в движение двумя электродвигателями, а бензиновый двигатель используется исключительно для генерации электроэнергии и подзарядки тяговой батареи. Мощность переднего электродвигателя составляет 145 кВт, заднего — 275 кВт. Суммарная мощность достигает 420 кВт (571 л.с.), а максимальный крутящий момент — 710 Нм. Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. Объем топливного бака составляет 60 л, а для заправки используется бензин с октановым числом не ниже 95.

Li L8

Обе версии нового L8 оснащаются литий-ионной тяговой батареей CATL емкостью 72,7 кВт·ч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 5C. Запас хода исключительно на электротяге составляет 353 км по циклу WLTC, а суммарный запас хода с полностью заряженной батареей и полным топливным баком достигает 1385 км. Автомобиль поддерживает функцию питания внешних электроприборов от автомобиля (V2L) мощностью до 3,5 кВт. Предусмотрено полноуправляемое шасси с системой электронного рулевого управления (Steer-by-Wire) и поворотными задними колесами. Минимальный радиус разворота составляет 5,1 м.

О другом пятиместном китайском кроссовере, который готовится к выходу на российский рынок, «За рулем» уже рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!