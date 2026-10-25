Электричка Umo, которую делают на Москвиче — сколько денег вы потратите
Маркетинговое агентство НАПИ посчитало, во сколько будет обходиться владение электромобилем Umo 5 в комплектации Max с учетом потери стоимости.
Специалисты посчитали все расходы за 5 лет, которые предстоит сделать частному владельцу такой машины в Москве. Предполагается, что он купил ее на собственные средства (без кредита) и за год проезжает на электричке 15 тысяч км. Получается, что транспортный налог у него будет нулевым, госпошлина составит 4,2 тысячи рублей, а техническое обслуживание обойдется в 77,8 тысяч рублей.
С учетом расчетов на онлайн калькуляторе DV – TCO, в компании полагают, что на текущий ремонт за указанное время будет потрачено 117,7 тысяч рублей, а электроэнергия обойдется в 290,5 тысяч рублей. На покупку шин (зимние – Continental) заложено 109,3 тысяч рублей – вероятно, предполагается обновлять комплект каждый год.
Расходы на ОСАГО составят 117,3 тысяч рублей, каско облегчит кошелек на 827,0 тысяч. В итоге каждый километр на Umo 5 Max обойдется вам в 30,3 рублей. За год машина потребует 606,1 тысяч рублей, а за пять лет – ровно 3 миллиона. Как вам такой расчет? Согласны с ним или кое-что поменяли бы?
Ранее «За рулем» провел тест-драйв электромобиля Umo 5.
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