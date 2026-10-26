Представлен новый современный и стильный хэтчбек: подробности о модели

Марка Lepas, входящая в группу Chery, представила концептуальную модель Aura

Lepas представила концепт-кар Aura – по сути, это заявка на новый корпоративный стиль марки.

По форм-фактору новинка балансирует между трехдверным компактным хэтчбеком и спортивным универсалом. Вместо привычной решетки радиатора спереди красуется экран с подсветкой и надписью « Lepas » . Крупных воздухозаборников в передней части нет вообще – на деле это прозрачный намек на то, что Aura получит полностью электрическую силовую установку. Оптика выполнена в стиле флагманского кроссовера Lepas L8, а низкий покатый капот придает облику агрессивности.

Lepas Aura

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Боковины выдают высокую « плавающую » линию остекления и узкие внешние зеркала – обзорность, честно говоря, обещает быть не самой выдающейся. Зато большое лобовое стекло, перетекающее в панорамную крышу, эту особенность во многом компенсирует. Отдельного внимания заслуживают 22-дюймовые колесные диски: с точки зрения аэродинамики они проработаны, а на спицах есть ярко-красные акценты.

Корма тоже не скучная: спортивные аэродинамические элементы, нижняя часть бампера в виде диффузора и необычный плавник по центру спойлера пятой двери. Вероятно, этот элемент призван обеспечить стабильность на высоких скоростях. Вместо привычных шильдиков сзади размещена надпись « Lepas » , интегрированная в блок задних фонарей.

Lepas Aura

Станет ли Aura предвестником серийной модели, в компании не уточнили. Хотя смелый дизайн говорит сам за себя: многие стилистические решения, а также новшества в сфере светотехники и так называемых световых подписей наверняка найдут отражение в будущих автомобилях бренда.

А о другом необычном кроссовере, который добрался до России, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!