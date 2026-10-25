В Россию привезли необычный кроссовер Kia, который у нас никогда не продавался

Кроссоверы Kia Sportage Ace из КНР продают в России с ценами от 3,15 млн рублей

Китайские модели продолжают добираться до нашей страны по альтернативным схемам – и очередная такая «гостья» уже стоит в салонах. Речь о среднеразмерном кроссовере Kia Sportage Ace: купить его из наличия можно сразу в нескольких городах России.

Разрабатывали эту машину на совместном предприятии Jiangsu Yueda Kia Motors в Китае. За основу взяли платформу Hyundai iX35 – та, в свою очередь, восходит к третьему поколению «глобального» Sportage. По сути, перед нами не рестайлинг привычной модели, а самостоятельный продукт для локального рынка, который в 2020 году пережил собственное обновление.

Kia Sportage Ace

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Что по деньгам? В Подмосковье новый Sportage Ace в комплектации Wоnderful Еdition оценили в 3 150 000 рублей. Сиденья здесь отделаны коричневой эко-кожей, плюс цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма и кожаный мультифункциональный руль. Добавьте сюда круиз-контроль с ограничителем скорости, подогрев и электрорегулировки передних сидений, панорамную крышу, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, парктроники – и это далеко не весь перечень оснащения.

В Самаре аналогичный кроссовер выставлен за 3 249 000 рублей. Еще один, судя по объявлению на одном из крупнейших классифайдов, отдают в Москве за 3 500 000.

Интерьер Kia Sportage Ace

Технически все предлагаемые автомобили идентичны. Под капотом – 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 161 л.с. с цепным приводом ГРМ, в паре с ним трудится классический шестиступенчатый автомат. Привод, правда, только передний.

О том, как ушедшие автокомпании продолжают зарабатывать в России, «За рулем» уже рассказывал.

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