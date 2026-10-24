Эти ушедшие автокомпании продолжают получать выручку в России

Rusprofile: девять ушедших автоконцернов продолжают получать выручку в РФ

Как минимум девять зарубежных автоконцернов, покинувших Россию, так и не избавились от дочерних структур – те продолжают получать выручку в стране. К такому выводу пришли аналитики Rusprofile.

После весны 2022 года производители распорядились российским бизнесом по-разному. Кто-то продал активы местным инвесторам, не оставив себе права обратного выкупа. У других «дочки» ликвидируются или проходят процедуру банкротства. Зато часть компаний сохранила российские юрлица: поддерживает их работу, регистрирует товарные знаки и рассчитывает вернуться на рынок.

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Какие компании сохранили юрлица в России

Немецкий BMW оставил в стране «БМВ Русланд Трейдинг», «БМВ Лизинг» и «БМВ Банк». Две первые структуры за 2025 год получили около 6,5 млрд рублей выручки. Производство и поставки машин концерн остановил, но еще тогда сообщал, что продолжит поставлять запчасти и обслуживать автомобили, выпущенные для российского рынка.

Южнокорейская Hyundai, расставшись с петербургским заводом, сохранила «Хендэ Трак энд Бас Рус» и «Хендэ Кэпитал Сервисез». «Киа Россия и СНГ», принадлежащая европейским структурам Kia, тоже никуда не ушла. Вместе эти три организации за 2025 год заработали порядка 4,2 млрд рублей.

Volkswagen основной российский бизнес продал. Правда, входящий в его группу Porsche оставил «Порше Руссланд», «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» и «Порше Центр Москва» – в сумме они получили около 1,2 млрд рублей выручки за 2025 год.

Прочие автоконцерны и дело Volkswagen

Присутствие на российском рынке в той или иной форме сохраняют Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki.

Иная картина у Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Volvo Group и Jaguar Land Rover. Их бывшие российские предприятия перешли к местным собственникам, так что работу таких заводов нельзя считать продолжением деятельности прежних иностранных владельцев.

О том, как автолюбители оценивают будущее китайских марок в России, «За рулем» уже рассказывал.

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