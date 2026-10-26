Распашные двери, автономная парковка: разработчик  Атома рассказал об электрокаре

Разработчик Атома Грюбель рассказал о новых технических решениях в модели

Аудитория Атома – не те, кто привык выбирать из готового списка. Харальд Грюбель, исполнительный директор компании, с первых минут разговора обозначил: машина сделана для нового поколения автолюбителей, которым нужно что-то помимо мейнстрима.

Конструкция дверей – один из главных аргументов. «Так называемые распашные двери обеспечивают много места для посадки и высадки с заднего сиденья, так как здесь нет центральной стойки, которая ограничивает комфорт посадки и высадки сзади даже в машинах типа Mercedes E-класса. Кроме того, это удобнее для матерей с детьми – по той же причине клиенты выбирали такой тип распашных дверей в моделях BMW i3, Honda Element, Mazda RX8, с тем ключевым отличием, что благодаря своим свойствам гаджета Атом предлагает полностью автоматическое открывание дверей», – подчеркнул исполнительный директор компании.

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По его словам, необычные двери вообще стали трендом у китайских производителей – ради эффектной подачи новинок на автосалонах. «Кстати, китайские автопроизводители все чаще используют нетрадиционные конструкции дверей, такие как "крыло чайки", "бабочка", "ножницы", распашные и многодверные системы, чтобы выделять новые модели на автосалонах», – рассказал он далее.

В каком-то смысле Атом претендует на роль законодателя моды на российском рынке – с собственными альтернативными дверями. А привычка формируется на удивление быстро: водительская дверь захлопывается автоматически, стоит нажать на педаль тормоза, и человек вскоре перестает искать механическую кнопку, начиная ждать «самозакрывания».

Атом

Автопарковка и большой HUD

Следующий шаг – полностью автоматическая стоянка.

«В ближайшем будущем Атом будет парковаться автономно и дистанционно на любом узком парковочном месте без водителя и без пассажиров внутри. Поэтому мы объединяем максимально комфортный опыт посадки и высадки из автомобиля с автономной удаленной парковкой», – пояснил Харальд Грюбель.

Атом

К сопротивлению новому он относится философски.

«Никогда в автомобиле не появлялось новой функции, к которой водителю не пришлось бы привыкать. Потому что новое – это всегда революция, потому что этого никогда не было ранее. Но после 6-10 часов вождения водитель уже привыкает к нововведению. Давайте приведем пример: вы наверняка помните BMW 7-й серии 2001 Е65 и систему iDrive (knob – "шайба"). Тогда система с "шайбой" была раскритикована в пух и прах. А сейчас этот knob можно увидеть в очень многих моделях. Итак, одни компании внедряют революционные решения, а другие просто следуют за ними.

То же самое можно сказать и о подрулевых переключателях передач, и о камерах вместо зеркал, и о сенсорном управлении климатом, и о вождении в одну педаль: сначала непривычно, а затем становится обычным делом», – подчеркнул Грюбель.

Экранов на приборной панели здесь нет – и это осознанная часть ДНК «Aтом» как минималистичного цифрового гаджета. Вместо них в рулевом колесе разместили дисплей, а на лобовое стекло вывели проекционное изображение (HUD) – самое крупное из тех, что сегодня доступны на рынке. Навигация, ADAS и функции комфорта оказываются под контролем водителя, причем дополняются простым управлением джойстиками на руле.

Уже сейчас, по словам Грюбеля, автомобиль позволяет управлять 13 функциями через голосового помощника, интегрированного с искусственным интеллектом.

О том, почему при дешевом бензине машины все равно переводили на газ, «За рулем» уже рассказал.

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