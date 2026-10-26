Газификация транспорта в СССР: почему при дешевом бензине машины переводили на пропан?

Эксперт Колодочкин: В СССР бензина было много, но… не везде

В СССР, как известно, бензина было полным-полно. Настолько полно, что мысль о добровольном отказе от бензина в пользу газа звучала, мягко говоря, странно. Доходило до того, что в старых художественных фильмах («Порожний рейс» и пр.) показывали, как водители сливали излишки топлива в реку, чтобы начальству не пришло в голову урезать нормы его выдачи… Жидкого топлива было безумно много, и в государственных масштабах оно было дешевым. Так зачем же было ставить перед заводами задачу осваивать еще и газовое топливо?

Ответ звучит довольно просто: газ был еще дешевле бензина. В СССР активно перерабатывали нефть, а вместе с бензином на нефтеперерабатывающих заводах получали попутный нефтяной газ. Его не всегда просто сжигали в факелах (обидно было на это смотреть!), а чаще использовали как сырье для топлива. Таким образом решали сразу две задачи: экономили нефть и утилизировали отходы производства. А перевод транспорта на пропан позволял задействовать этот ресурс, не увеличивая добычу нефти специально под нужды автопарка. Понятно, что при большом пробеге автомобилей и экономия в масштабах страны получалась значительной.

Другая причина – развиваемая сеть газонаполнительных станций (ГНС). Для транспорта такая сеть поддерживала перевод автомобилей на пропан, в том числе из-за дефицита бензина, скажем так, в отдельные периоды и в некоторых районах страны. Иными словами, кое-где все-таки была необходимость экономить жидкие топлива. Бензина было много, но… не везде.

Личное мнение

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Я считаю, что основная причина пристального внимания к газу – это освоение альтернативного топлива и развитие соответствующего транспорта по стратегическим соображениям. Это могло и может быть особенно важным в период обострения каких-либо конфликтов, особенно международных. Нынешняя ситуация с топливом отчасти подтверждает такой вывод: транспорт на альтернативном топливе (газ, электроэнергия) не стоял в длиннющих очередях этим летом.

Стоит отметить и то, что десятилетиями в мире шли разговоры о том, что нефть, мол, скоро кончится. А газа у нас всегда было полным-полно – смешно было бы не уметь его использовать. Вот сверху и поступила команда: подготовиться!

«Газовое внимание» всегда фокусировалось на государственном транспорте, а не на частных легковушках. Это еще раз подчеркивает стратегическую задачу обеспечить работу грузовиков, автобусов, специальной техники и так далее на альтернативном топливе, если с нефтью вдруг произойдут какие-то неприятности. А Москвичи и Запорожцы в основной своей массе всегда ездили на бензине. Что до автомобилей Волга, которые в основном работали для таксопарков и автохозяйств, то в 1977 году появилась Волга ГАЗ-24-07.

Серийная Волга ГАЗ-24-07. Базовый мотор ЗМЗ-24-01 (который уже ставили на ГАЗ-24-01 и который мог работать на дешевом 76-м бензине) конвертировали для работы на сжиженном пропане. Газомоторную Волгу выдавали два лючка на левом заднем крыле. Впрочем, объем выпуска таких машин был сравнительно невелик.

В общем, внимание к газу в былые времена ни в коем случае не было попыткой просто уйти от дорогого бензина. Правильнее говорить о государственной стратегии освоения доступного энергетического ресурса и разгрузки нефтяной отрасли.

О том, как сегодняшняя Волга смотрится рядом с конкурентами, «За рулем» рассказал в большом тесте.