Новая Волга против конкурентов: большой тест полноприводных кроссоверов нашей сборки

Нижний Новгород, Калининград, Тула – это география производства кроссоверов Волга K50, Changan CS75 Plus и Haval F7x. Кто лучше отрабатывает каждый потраченный рубль?

Волга К50 базируется на хорошо известном у нас кроссовере Geely Monjaro, но цена на 300 тысяч рублей ниже – за тестовый вариант в топ-версии ­Престиж просят 4,65 млн рублей.

Changan решил локализоваться в России под своим именем. Сборка на Автоторе позволила снизить цену кроссовера CS75 Plus на 90 тысяч: флагманская версия Техно теперь обходится в 4,25 млн рублей.

Компанию новобранцам составил недавно модернизированный Haval F7x. Тульский завод работает давно. Локализация выше, чем у конкурентов – оттого и цена около 4 млн рублей при аналогичных габаритах.

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Haval F7x

Дебютировал в 2025 году, а нынешней весной был модернизирован. Собирают под Тулой.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

2,0 л (231 л. с.) – от 3 799 000 ₽ Changan CS75 Plus

Первый показ состоялся в Китае летом 2024 года, российские продажи стартовали в конце 2025-го. Выпускают в Калининграде.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

2,0 л (235 л. с.) – от 4 099 900 ₽ Волга K50

Это Geely Monjaro образца 2024 года с нашими эмблемами. Производство – Нижний Новгород.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

2,0 л (238 л. с.) – от 4 199 000 ₽





Тест на бездорожье

Все машины в тесте – полноприводные, и бездорожье средней руки им оказалось вполне по плечу. Мы пробрались к любимому месту для пикника через песчаный карьер без особых напрягов.

Волга K50

По бездорожью Волга едет проворнее соперников. Гораздо проворнее!

Картеры как бы защищает фетровый пыльник, под которым – 180 мм. На днище нанесен добротный слой пластизоля, но кое-где есть проплешины. Задние рычаги Волги экранированы пластиковыми щитками. Интересно, долго продержатся?

Но когда решили забраться на дюну, быстро выяснилось, что К50 – царь горы в этой тройке. Легче всего по песку Волга едет не в режиме Песок, а в режиме Оффроад – в нем принудительно блокируется межосевая муфта (чего соперники делать не позволяют). На крутом подъеме я даже останавливался на полпути и спокойно продолжал восхождение. В пользу К50 играет также самая быстрая и четкая имитация межколесных блокировок.

Changan CS75 Plus

Вне асфальта CS75 Plus – не боец. Слишком уж невнятно работает имитация межколесных блокировок.

Тестовая машина снабжена дилерской металлической защитой, под которой мы обнаружили просвет в 175 мм. Подкрылки оставляют ­неоправданно большую неприкрытую зону.

В Чангане на подключение муфтой задней оси требуется больше времени, а имитация межколесных блокировок срабатывает очень долго, когда уже отчаиваешься ждать. Оба внедорожных режима (Грунт, Песок) положение не спасают, так что вне асфальта CS75 Plus до уровня К50 сильно недотягивает.

Haval F7x

На бездорожье F7x не ударил в грязь лицом.

Мотор снизу прикрыт хлипким пластиковым щитком (просвет 185 мм). Если планируете много ездить вне ровных магистралей, нужна нормальная металлическая защита. В центральной части пола Хавейла антикор нанесен добротно, а вот сзади, на лонжеронах, обработку не провели…

Как и F7x. У него с имитацией блокировок проблем нет, но вот семиступенчатый робот (у соперников – восьмиступенчатые автоматы) не дает нормально стартануть в крутой подъем: сцепление размыкается, и машина откатывается назад. Препятствия такого рода приходится брать с ходу, что не всегда удобно.

Как едут по асфальту

Обновленный F7x удивил разгонной динамикой. В прошлом тесте он набирал сотню за 9,5 с, а теперь – за 7,5! Это в спортрежиме, с ударными переключениями. В стандарте ускорение длится на секунду дольше, но тоже прогресс.

Это заслуга усовершенствованного двигателя 2.0: модернизированные системы впрыска, наддува, охлаждения и смазки позволили поднять мощность со 192 до 231 л. с. Вырос и крутящий момент: 320 Н·м, стало – 380 Н·м.

К слову, обновленный двигатель собирают в Тульской области, включая механическую обработку блока цилиндров и головки блока. Вскоре там же начнут и производство роботизированной коробки передач.

Волга К50 по времени разгона чуть уступает (7,9 с), но этой машине мы выставили столь же высокую оценку – потому что очень удобно управлять разгоном: связь с педалью почти линейная, ни рывков, ни задержек.

Хорошо сбалансированное шасси – один из главных козырей К50. Алюминиевый агрегат JLH‑4G20TDB с прямым впрыском топлива – почти полная копия вольвовского двигателя B4204T23. Привод ГРМ – ременный. Фазорегуляторы на обоих валах, есть гидрокомпенсаторы.

А вот CS75 Plus напрягает дерганым стартом – стоит «лизнуть» акселератор, как машина прыгает вперед даже в режиме Эко. При этом 100 км/ч достигаются за 8,2 с.

Зато в Чангане радуют лучший в трио акустический комфорт (мотор при активном разгоне слышно меньше, чем в соперниках), огромный 68‑литровый топливный бак и сдержанный расход топлива. На 100 верст Changan потребляет в среднем 9,5 л – примерно как и Волга, однако в этой компании только ей подавай исключительно 95‑й бензин.

Управляемость и плавность хода не образцовые, зато к расходу топлива вопросов нет. У мотора JL486ZQ5 – чугунный блок цилиндров, непосредственный впрыск и цепной привод ГРМ. Фазорегулятор только один, гидрокомпенсаторов нет.

Haval F7x и после модернизации остался прожорливее соперников, хотя фирма декларирует повышение экономичности: в реальности 10,5–11 л/100 км. Но с улучшением динамики хотя бы понимаешь ради чего такой аппетит.

Управляемость средненькая, а вот плавность хода хороша. У мотора JL486ZQ5 – чугунный блок цилиндров, непосредственный впрыск и цепной привод ГРМ. Фазорегулятор только один, гидрокомпенсаторов нет.

Ходовка

Управляемость Monjaro мы всегда хвалили: быстрые, точные реакции, хороший запас устойчивости, весьма информативный руль. На нем приятно и кайфово ехать быстро, на грани фола. Все это передалось и К50.

На ходу F7x ничем не отличается от семейно-размеренного F7. Купеобразность ему азарта не добавила – откликается на команды чуть вальяжно. Не зажигает, но и не тупит.

Наименее расторопный – CS75 Plus. У него наиболее ярко выраженная недостаточная поворачиваемость, плюс при уходе на дугу меньшего радиуса он вихляет кормой, что может напугать неподготовленного водителя. В скоростных поворотах система стабилизации срабатывает рановато, благо, делает это мягко и незаметно.

Плавность хода – тоже не конек: вздрагиваешь даже на несерьезных с виду неровностях. Сильный и необъяснимый контраст с убаюкивающе-мягким Чанганом Uni-K схожих размеров. Но энергоемкость хороша: пробои не случались.

Оснащенная адаптивными амортизаторами К50 по плавности хода если и лучше, то ненамного. А еще в Волге во всех режимах движения (даже в Спорте, пусть и в меньшей степени) заметна вертикальная раскачка. Если ваших пассажиров укачивает, советуем взять базовую версию с обычными пассивными амортизаторами – она еще и комфортнее.

Самое же толерантное шасси – у F7x. Плохую дорогу он переносит лучше всех.

Продолжение – на следующей странице.