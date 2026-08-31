231 л.с. и полный привод: первый тест обновленного Haval F7x

Эксперт «За рулем» определил все плюсы и минусы купе-кроссовера Haval F7x 2026

«Российский рынок очень важен для нас» – за долгие годы в профессии эту фразу я слышал бесчисленное количество раз от представителей самых разных автопроизводителей.

Но то слова. А вот концерн GWM не ограничивается пафосными заявлениями, а подтверждает делом. Во-первых, он построил большой завод в Тульской области, где производят автомобили марки Haval. Во-вторых, специально для нашего рынка компания разрабатывает уникальную модель, которая не представлена даже в Китае: купеобразный кроссовер F7x второго поколения.

Модель дебютировала в прошлом году, а в нынешнем ее модернизировали – мы прокатились одними из первых на обновленном купе-кроссовере.

Haval F7x

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Что изменил рестайлинг?

Экстерьер изменился на уровне нюансов: появился пакет «Антихром», цвет колесных дисков теперь черный, а тормозные суппорты – красные. Дворника же на багажной двери как не было, так и нет. Вообще-то аэродинамика у F7x проработана хорошо – стекла долго остаются чистыми. Но зимой возможность смахнуть снег стеклоочистителем была бы не лишней.

С конкурентами у F7x не густо – купе-кроссоверов на рынке почти не осталось. Changan CS85 уже покинул Россию. Geely Tugella – тоже. Последнему на замену прислали Knewstar 001, но успеха у соотечественников он не сыскал. Так что поклонники такого формата автомобилей шоу-рум Haval стороной не обойдут.

Интерьер обновленного Haval F7x

Салон визуально тоже не поменялся. Однако он получил ряд точечных улучшений, сделавших интерьер современнее и удобнее. Обод руля стал толще. Появилась клавиша ручника. Мощность беспроводной зарядки повысили с 15 до 50 Вт. К USB-портам добавили современный разъем Type-C.

Прокачали медиасистему: сервисы Яндекса дополнили VK Видео. Появился Смарт виджет, который можно перенести в любую часть экрана. Но это так, баловство – реальной пользы от него не ощутил.

Очень понравилась система кругового обзора. Во-первых, изображение самое натуральное и сочное. Во-вторых, при подъезде к фронтальному препятствию на экране всплывает крупное изображение с передней камеры – можно припарковаться с точностью до миллиметра.

Двигатель Haval F7x

Чем F7x удивил, так это разгонной динамикой. В тесте полугодовалой давности он набирал сотню за 9,5 секунд, а теперь – за 7,5! Это в спортрежиме, с ударными переключениями. В стандарте ускорение длится на секунду дольше, но это тоже прогресс.

Приспособленный для работы по циклу Миллера двигатель 4N20A собирают в России. У него алюминиевый блок цилиндров, непосредственный впрыск и цепной привод ГРМ. Фазорегуляторы на обоих валах, предусмотрены гидрокомпенсаторы.

Все это заслуга обновленного минувшей весной двигателя 2.0: модернизированные системы впрыска, наддува, охлаждения и смазки позволили поднять мощность со 192 до 231 л.с. Значительно вырос и крутящий момент: было 320 Нм, стало – 380 Нм.

К слову, обновленный двигатель собирают в Туле. Там же проводится механическая обработка блока цилиндров и головки блока. А вскоре там же стартует и производство роботизированной трансмиссии. Серьезный подход!

Подвеска Haval F7x

На ходу F7x ничем не отличается от семейно-размеренного F7. Купеобразность ему азарта не добавила – на команды водителя откликается чуть вальяжно. Не зажигает. Но и не тупит.

По плавности хода «семерка» даст фору многим. Подвеска уверенно глотает неровности разного калибра и при этом не докучает шумной работой. С энергоемкостью тоже все в порядке: за неделю теста пробои словил только раз – когда «проворонил» лежачего полицейского.

Так что по ездовому комфорту F7x можно смело отнести к лидерам сегмента.

На бездорожье

Для F7 оснащение полным приводом требует доплаты, а вот F7x трансмиссией 4х4 снабжается в штатном порядке. Межосевая муфта не дает возможности принудительной блокировки, но «семерка» по бездорожью все равно едет уверенно. В песчаном карьере хорошо чувствовалось, что задняя ось подключается при малейшем намеке на пробуксовку – передние колеса закопаться не успевают. И имитация блокировок срабатывает оперативно – при диагональном вывешивании F7x не останавливается, а карабкается дальше.

Мотор снизу прикрыт хлипким пластиковым щитком (клиренс по нашим замерам – 185 мм). Если планируете много ездить вне ровных магистралей, нужна нормальная металлическая защита.

Главное было не останавливаться на крутых подъемах – семиступенчатый «мокрый» робот при такой ситуации размыкает сцепления, и машина откатывается назад. С классическим автоматом проходимость была бы лучше.

Цены

Как водится, цены после модернизации подросли – обновленная машина стала на 200 тысяч рублей дороже. За базовую версию Премиум теперь придется выложить 3,8 млн рублей.

На бездорожье F7x не ударил в грязь лицом. Для кроссовера со спортивными амбициями – отличная проходимость.

Богатое исполнение Техно+ – это уже 4 млн. Ценник нешуточный. Если немного доплатить, можно присмотреться к более статусным кроссоверам: Volga K50 и Exeed RX.

Как сэкономить?

На мой взгляд, резерв для снижения цены на F7x есть. Можно предложить машину в более скромном начальной версии Оптимум (как у F7) – у нее 18-дюймовые колеса (вместо 19-дюймовых), нет светодиодной полоски между фарами, компактнее экраны панели приборов и медиасистемы и еще кое-что по мелочи.

Как видите, выхлопные патрубки тут не бутафорские – в отличие от большинства «китайцев».

Плюс, для этой модификации можно было бы предложить дефорсированную версию турбомотора 2.0 – c мощностью 200 сил (такой вариант используется в F7). Для желающих сэкономить отличный вариант мог бы получиться.

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