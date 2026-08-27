Пафосный дизайн и классический гидроавтомат — тест-драйв кроссовера Volga K50

Эксперт «За рулем» назвал 5 плюсов и 2 особенности флагманской Волги

Пару лет назад проект Volga засветили на одной из выставок. Тогда в партнеры марки планировали взять Changan. Но планы изменились: дошедшие до конвейера Волги сделаны на основе автомобилей компании Geely.

В частности, флагманский кроссовер К50 базируется на хорошо известном у нас кроссовере Monjaro. Внешние отличия заключаются только в измененном дизайне радиаторной решетки – у Волги она с выпуклыми, а не вогнутыми ламелями. Такой вариант куда лучше подходит по имиджу нижегородским машинам – у седанов марки ГАЗ было нечто похожее.

Конструктив тот же, но ценник на 400 тысяч меньше – за тестовый вариант в топ-версии Престиж просят 4,5 млн рублей. Начальное исполнение обойдется на триста тысяч дешевле.

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Интерьер и оснащение Волги К50

Салон тоже взят от Monjaro, что можно только приветствовать. Мне нравится плотная удобная посадка, хваткий руль с логичными и понятными кнопками. Хвалю и приятную на ощупь кожу Наппа (у большинства одноклассников – кожзам). Редкостью для сегмента является и трехзонный климат-контроль, коим балует К50. А какая тут акустика! 12 динамиков Infinity выдают звук чуть ли не концертного качества.

Вообще, оснащение не подкачало: панорамная крыша, HUD-дисплей, амбиентная подсветка, беспроводной зарядник. Но больше всего в салоне радует здоровый консерватизм: селектор управления трансмиссией на привычном месте, классический блок настройки зеркал, удобнейшая шайба регулировки громкости – как мало надо для счастья!

Полный привод

Трудно поверить, но этот лощеный внешне кроссовер весьма талантлив на бездорожье. Во всяком случае, когда я заехал в песчаный карьер, что недалеко от моей дачи, К50 показал себя во всей красе. Я часто сюда приезжаю на тестовых кроссоверах, и мало кто из них способен здесь так уверенно передвигаться.

Штатная металлическая защита не предусмотрена: картер прикрывает пластиковый пыльник. На днище нанесен добротный слой мастики, но кое-где есть проплешины.

Я играючи забрался на самую высокую дюну. Причем легче всего Volga едет не в режиме Песок, а в режиме Оффроуд – в нем принудительно блокируется межосевая муфта (чего соперники делать не позволяют). Я даже останавливался на полпути и спокойно продолжал восхождение.

Между полом и термоэкраном слишком много пространства: здесь будет скапливаться грязь – потенциальный очаг коррозии.

Плюс, в пользу К50 играет быстрая и четкая имитация межколесных блокировок, а также заявленные 20 см клиренса. По меркам кроссоверов – солидный арсенал.

Двигатель

Классические Волги снабжались атмосферными двигателями, мощность которых не превышала полторы сотни «лошадей». В распоряжении К50 – современный турбомотор 2.0 отдачей 238 л.с. Крутящий момент тоже солиден – 350 Нм. К разгонной динамике претензий никаких: Volga резво берет старт и достигает сотни за достойные 8,2 с (по заводским данным – за 7,7 с).

Управлять ускорением очень удобно: связь мотор/коробка идеальна. Ни рывков, ни задержек. Как нажал, так и поехал – восьмиступенчатый автомат свое дело знает. От робота добиться такой взаимосвязи было бы сложнее.

Алюминиевый агрегат JLH-4G20TDB с прямым впрыском топлива – почти полная копия вольвовского двигателя B4204T23. Привод ГРМ – ременный. Фазорегуляторы на обоих валах, есть гидрокомпенсаторы.

Как едет?

Управляемость Monjaro мы всегда хвалили. Быстрые, точные реакции, хороший запас устойчивости, весьма информативный руль. На нем приятно и кайфово ехать быстро, на грани фола – по управляемости это один из самых лучших кроссоверов в своем классе.

Все перечисленное ожидаемо относится и к К50 – во всех режимах движения это такой же понятный и стабильный автомобиль, на котором будет в радость ездить как активным, так и никуда не спешащим водителям.

Изначально Monjaro снабжался обычной пассивной подвеской, которая обеспечивала неплохой ездовой комфорт. Но после обновления все версии, кроме базовой, стали снабжаться адаптивными амортизаторами, которые достались и Волге.

Казалось бы, прогрессивная конструкция, но нет – с таким вариантом шасси плавность хода ухудшилась. Тряска на неровностях ощущается сильнее. И стала заметна вертикальная раскачка. Если для вас это критично, лучше взять базовую версию К50, с обычными пассивными амортизаторами – она мягче и комфортнее.

Чего лишилась Волга К50?

В общем и целом, К50 производит хорошее впечатление. Добротный автомобиль с классным силовым агрегатом и удачными настройками шасси. Но идеал не достигнут – помимо отказа от упомянутых адаптивных амортизаторов напрашивается ряд других улучшений.

На бездорожье К50 чувствует себя уверенно – съезжать с асфальта можно не бояться.

Почему-то недоложили поддержку CarPlay (ни в проводном, ни в беспроводном формате). Я уж не говорю про встроенные сервисы Яндекса или VK – на машине российской сборки они должны быть по умолчанию. Еще бы хотелось отключить раз и навсегда оповещение о превышении скорости – при каждом пуске мотора оно активируется снова. Это раздражает.

Все перечисленное внедрить не так уж сложно – это хорошая возможность «малой кровью» сделать Волгу лучше ориентированной на отечественных автомобилистов. Славное название марки к этому обязывает.

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