Пафосный дизайн и классический гидроавтомат — тест-драйв кроссовера Volga K50
Пару лет назад проект Volga засветили на одной из выставок. Тогда в партнеры марки планировали взять Changan. Но планы изменились: дошедшие до конвейера Волги сделаны на основе автомобилей компании Geely.
В частности, флагманский кроссовер К50 базируется на хорошо известном у нас кроссовере Monjaro. Внешние отличия заключаются только в измененном дизайне радиаторной решетки – у Волги она с выпуклыми, а не вогнутыми ламелями. Такой вариант куда лучше подходит по имиджу нижегородским машинам – у седанов марки ГАЗ было нечто похожее.
Конструктив тот же, но ценник на 400 тысяч меньше – за тестовый вариант в топ-версии Престиж просят 4,5 млн рублей. Начальное исполнение обойдется на триста тысяч дешевле.
Интерьер и оснащение Волги К50
Салон тоже взят от Monjaro, что можно только приветствовать. Мне нравится плотная удобная посадка, хваткий руль с логичными и понятными кнопками. Хвалю и приятную на ощупь кожу Наппа (у большинства одноклассников – кожзам). Редкостью для сегмента является и трехзонный климат-контроль, коим балует К50. А какая тут акустика! 12 динамиков Infinity выдают звук чуть ли не концертного качества.
Вообще, оснащение не подкачало: панорамная крыша, HUD-дисплей, амбиентная подсветка, беспроводной зарядник. Но больше всего в салоне радует здоровый консерватизм: селектор управления трансмиссией на привычном месте, классический блок настройки зеркал, удобнейшая шайба регулировки громкости – как мало надо для счастья!
Полный привод
Трудно поверить, но этот лощеный внешне кроссовер весьма талантлив на бездорожье. Во всяком случае, когда я заехал в песчаный карьер, что недалеко от моей дачи, К50 показал себя во всей красе. Я часто сюда приезжаю на тестовых кроссоверах, и мало кто из них способен здесь так уверенно передвигаться.
Я играючи забрался на самую высокую дюну. Причем легче всего Volga едет не в режиме Песок, а в режиме Оффроуд – в нем принудительно блокируется межосевая муфта (чего соперники делать не позволяют). Я даже останавливался на полпути и спокойно продолжал восхождение.
Плюс, в пользу К50 играет быстрая и четкая имитация межколесных блокировок, а также заявленные 20 см клиренса. По меркам кроссоверов – солидный арсенал.
Двигатель
Классические Волги снабжались атмосферными двигателями, мощность которых не превышала полторы сотни «лошадей». В распоряжении К50 – современный турбомотор 2.0 отдачей 238 л.с. Крутящий момент тоже солиден – 350 Нм. К разгонной динамике претензий никаких: Volga резво берет старт и достигает сотни за достойные 8,2 с (по заводским данным – за 7,7 с).
Управлять ускорением очень удобно: связь мотор/коробка идеальна. Ни рывков, ни задержек. Как нажал, так и поехал – восьмиступенчатый автомат свое дело знает. От робота добиться такой взаимосвязи было бы сложнее.
Как едет?
Управляемость Monjaro мы всегда хвалили. Быстрые, точные реакции, хороший запас устойчивости, весьма информативный руль. На нем приятно и кайфово ехать быстро, на грани фола – по управляемости это один из самых лучших кроссоверов в своем классе.
Все перечисленное ожидаемо относится и к К50 – во всех режимах движения это такой же понятный и стабильный автомобиль, на котором будет в радость ездить как активным, так и никуда не спешащим водителям.
Изначально Monjaro снабжался обычной пассивной подвеской, которая обеспечивала неплохой ездовой комфорт. Но после обновления все версии, кроме базовой, стали снабжаться адаптивными амортизаторами, которые достались и Волге.
Казалось бы, прогрессивная конструкция, но нет – с таким вариантом шасси плавность хода ухудшилась. Тряска на неровностях ощущается сильнее. И стала заметна вертикальная раскачка. Если для вас это критично, лучше взять базовую версию К50, с обычными пассивными амортизаторами – она мягче и комфортнее.
Чего лишилась Волга К50?
В общем и целом, К50 производит хорошее впечатление. Добротный автомобиль с классным силовым агрегатом и удачными настройками шасси. Но идеал не достигнут – помимо отказа от упомянутых адаптивных амортизаторов напрашивается ряд других улучшений.
Почему-то недоложили поддержку CarPlay (ни в проводном, ни в беспроводном формате). Я уж не говорю про встроенные сервисы Яндекса или VK – на машине российской сборки они должны быть по умолчанию. Еще бы хотелось отключить раз и навсегда оповещение о превышении скорости – при каждом пуске мотора оно активируется снова. Это раздражает.
Все перечисленное внедрить не так уж сложно – это хорошая возможность «малой кровью» сделать Волгу лучше ориентированной на отечественных автомобилистов. Славное название марки к этому обязывает.
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