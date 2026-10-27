Дилеры пожаловались на нехватку популярных гибридов

В России дилеры заявили о дефиците гибридных моделей Geely, Evolute и Voyah

Сентябрь принес российскому рынку новый максимум по подключаемым гибридам: аналитики « Автостата» насчитали 10,2 тыс. проданных машин. Однако за цифрами скрывается неприятный для покупателя сюжет – у дилеров банально не хватает ходовых моделей. Проверка крупных московских автосалонов показала: очередей за гибридами нет, но и выбора тоже.

Evolute I-Space: дефицит у дилеров

Лидером среди подключаемых гибридов по итогам сентября стал кроссовер Evolute I-Space. В сети «Авилон» в наличии нашлись только пятиместные машины в черном кузове, а семиместные закончились полностью. Свежие партии обещают до конца месяца.

В «Борисхофе» выбор чуть шире, хотя идеальным его не назовешь. Пятиместные кроссоверы тоже доступны лишь в черном цвете, зато семиместные стоят в черном и белом. Правда, продавец уточнил: незабронированных машин остались буквально единицы.

В структуре Major картина схожая – всего два пятиместных кроссовера, черный и зеленый. Семиместных тоже пара, оба черные. Причины дефицита в компании объясняют высоким спросом; вдобавок летом липецкий завод «Моторинвест», выпускающий Evolute и Voyah, стоял на ремонте из-за реконструкции. Сейчас предприятие трудится в две смены, чтобы закрыть запросы клиентов.

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Geely EX5 EM-R в салонах Москвы

Самый популярный в России иностранный гибрид – Geely EX5 EM-R – тоже попал в число дефицитных. В «Автогермесе» базовой версии «Про» не оказалось вовсе; покупателю предложат только топовый «Макс», причем в шоуруме таких машин две – белая и черная.

«АвтоСпецЦентр» завозит начальную комплектацию небольшими партиями, и там отметили: «их быстро сметают клиенты». Сейчас версии «Про» в салоне нет, зато «Макс» представлен сразу четырьмя автомобилями разных цветов.

Самую доступную модификацию удалось разыскать в Favorit Motors – единственный экземпляр в серебристом кузове.

Voyah Free: ажиотаж и позиции

В «Рольфе» предупредили: обновленных Voyah Free « Спорт+» осталось немного, а следующая поставка ожидается примерно в ноябре-декабре 2026 года. В «Панавто» подтвердили, что машин «осталось совсем мало». «Авилон» же пояснил: «кроссоверы с черным салоном уходят очень быстро – заказанную машину придется подождать до ноября».

При этом Voyah Free удержал первое место среди премиальных автомобилей на российском рынке – как за сентябрь, так и за девять месяцев продаж.

О том, сколько в России просят за гибридный Li Auto L8, «За рулем» уже рассказывал.

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