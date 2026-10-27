Renault 5 французы jобновят по рецептам китайского автопрома

У Renault 5 обновления будут точечными: ставка на технологии и свежие комплектации

Renault 5, ставший одним из самых удачных возрождений легендарной модели, останется важным игроком в линейке бренда на долгие годы.

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Однако выяснилось, что французы не намерены превращать его в целое семейство по примеру MiniI – расширение модельного ряда не планируется. Об этом сообщил генеральный директор Renault Group Франсуа Прово.

В компании осознают: чтобы удержать позиции, нужно действовать быстро. Renault активно перенимает методы работы китайского автопрома, что позволяет создавать новые решения менее чем за два года.

«Мы работаем над развитием нашей легенды. В скором времени вы увидите весьма значительные изменения», – подчеркнул Прово.

Обновления R5 будут носить эволюционный характер и коснутся, прежде всего, оснащения. Дизайн останется прежним – он идеально подходит именно этой модели. При этом технические доработки потребуют времени, зато расширение списка комплектаций и спецификаций поможет хэтчбеку оставаться востребованным.

Напомним, на старте продаж запас хода в 400 км был лучшим в классе, однако конкуренты не стоят на месте: Volkswagen ID.Polo, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3 и Kia EV2 уже теснят Renault 5. К тому же мультимедийные системы соперников предлагают более крупные экраны и широкие возможности настройки. Так что обновления назрели, но революции ждать не стоит.

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