Новый китайский внедорожник с интеллектуальными функциями: что о нем известно

Dongfeng представила M-Hero X700: два экрана по 15,6 дюйма, запас хода до 360 км

Премьера M-Hero X700 прошла официально – этот внедорожник Dongfeng делала в связке с Huawei. Деталями поделилось издание CarNewsChina.

Впервые для марки машина построена на несущем кузове. Достались ей и подключаемая гибридная силовая установка, и умная электроника Huawei – в том числе HarmonyOS Cockpit.

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В салоне дебютирует приборная панель HarmonySpace 6: два 15,6-дюймовых дисплея с разрешением 2,5K и 74-дюймовый проекционный экран Huawei XHUD с навигацией дополненной реальности. За интеллектуальные функции отвечает платформа ADS 5 от Huawei – в ее распоряжении 27 датчиков, среди которых есть высокоточный лидар. Из нового – система помощи при движении по бездорожью (NCA), помощь в режиме роуминга (RCA) и настраиваемые внешние экраны.

Под капотом – гибрид на базе 1,5-литрового турбомотора на 113 кВт, которому помогают два электродвигателя: передний на 190 кВт (255 л.с.) и задний на 215 кВт (288 л.с.). До сотни такой внедорожник разгоняется за 4,93 секунды. Батареи – литий-железо-фосфатные от CATL, на выбор две: 51,46 кВт·ч (285 км по циклу CLTC) либо 68,10 кВт·ч (360 км по CLTC).

MHero X700

Шасси назвали Bedrock 2.0. Спереди – двухрычажная подвеска, сзади – пятирычажная, плюс магнитореологические амортизаторы и двухкамерные пневматические пружины. Высоту кузова, кстати, можно менять в диапазоне 150 мм на шести уровнях.

Комплектаций четыре. Ориентировочные официальные цены – от 147,5 тыс. до 187,7 тыс. юаней, то есть примерно от 1,8 до 2,3 млн рублей по текущему курсу. Конкурентом новинке прочат BYD Fang Cheng Bao Ti 7 и другие похожие внедорожники.

MHero X700

О том, что популярный в России китайский кроссовер получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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