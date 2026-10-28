Почти 2300 км без дозаправки: новый крупный седан дешевле миллиона уже на рынке

BYD Qin Plus DM-i третьего поколения вышел на рынок с ценой от 964 тысяч рублей

На китайском рынке начались продажи гибридного седана BYD Qin Plus DM-i уже в третьем поколении. Минимальный ценник – 79 900 юаней, что по текущему курсу дает примерно 964 тысячи рублей.

Внешность машины решена в новейшем дизайнерском языке бренда. Тут и острые фары, и трапециевидный воздухозаборник, и привычные дверные ручки вместо выдвижных. Отдельная деталь – датчик LiDAR на крыше: он входит в опциональный комплекс помощи водителю God’s Eye B, благодаря которому автомобиль способен ехать от адреса до адреса сам, а человеку остается лишь следить за процессом.

BYD Qin Plus DM-i

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Габариты седана – 4840×1900×1498 мм, колесная база – 2800 мм. В салоне стоит крупный 12,8-дюймовый экран, есть шесть динамиков, атмосферная подсветка и климат-контроль. Селектор коробки передач вынесен за двухспицевый руль. На центральном тоннеле разместились две площадки для беспроводной зарядки смартфонов, блок физических кнопок и пара подстаканников.

Кузов окрашивают в один из девяти цветов, интерьер – только белый или черный. Силовая установка включает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 74 кВт (99 л.с.) и электромотор на 120 кВт (161 л.с.). Предусмотрены две батареи LFP емкостью 16,2 и 24,3 кВт·ч.

Интерьер BYD Qin Plus DM-i

На электротяге автомобиль проезжает от 140 до 220 км по циклу CLTC. С 65-литровым баком суммарный запас достигает 2290 км, а при разряженной батарее расход составляет 2,58 л на 100 км. Пополнение заряда с 30% до 80% занимает, по данным BYD, всего 20 минут. Комплектаций у модели три.

О планах Geely по бензиновым двигателям «За рулем» уже рассказывал.

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