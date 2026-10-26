В Geely раскрыли будущее бензиновых двигателей

Вице-президент концерна Линь Цзе выступил против «похорон» ДВС

В последнее время в Китае все чаще звучат заявления о том, что эпоха бензиновых и дизельных моторов уходит в прошлое. Однако в компании Geely Automobile придерживаются иной точки зрения. Вице-президент концерна Линь Цзе, выступая на мероприятии по случаю старта продаж седана Geely Preface L Plus, подробно объяснил, почему автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) пока рано списывать со счетов.

По словам топ-менеджера, сегодня машины с ДВС по-прежнему занимают около 70% мирового авторынка. В эту категорию входят не только классические бензиновые и дизельные модели, но и автомобили с «мягким» гибридом, традиционные гибриды без возможности подзарядки от сети, а также сложные последовательные и параллельные гибридные системы.

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Именно гибридизация, по мнению Линь Цзе, станет основой дальнейшего развития сегмента. Главный запрос клиентов сегодня – это «умные» автомобили с современными технологиями, а выбор силовой установки становится все более универсальным. Поэтому будущее ДВС вице-президент видит в «полноценной гибридизации и всесторонней интеллектуализации».

В связи с этим Geely активно развивает собственные гибридные решения, включая традиционную систему i-HEV, не требующую внешней подзарядки. Компания уже планирует вывести такие модели на зарубежные рынки, хотя точные сроки дебюта за пределами Китая Линь Цзе пока не назвал.

Ранее генеральный директор Geely Гань Цзяюэ сообщал, что концерн прекратит разработку чисто бензиновых машин, сосредоточившись на ДВС, которые являются неотъемлемой частью гибридных систем.

Гибридные силовые установки уже имеют модели Geely Preface L Plus, Monjaro Plus, Atlas IV, Emgrand V, Monjaro и Preface. Эти автомобили способны двигаться в полностью электрическом режиме на скорости до 66 км/ч, что позволяет бензиновому мотору быть отключенным в 80% времени городских поездок.

О том, что бензиновые моторы еще рано списывать, «За рулем» уже рассказывал на примере Changan UNI-Z, который обходится топливом АИ-92.

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