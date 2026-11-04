Volkswagen готовит доступный Buzz: за счет чего удастся сократить цену на 20%

Второе поколение электрофургона VW Buzz получит 800-вольтовую архитектуру

Volkswagen намерен сделать ID. Buzz второго поколения заметно доступнее.

Главным инструментом станет новая платформа SSP (Scalable Systems Platform), которая придет на смену нынешней MEB и позволит концерну сократить расходы на 20%. В компании признают: именно высокая цена сегодня мешает модели наращивать продажи. В Германии ID. Buzz стартует примерно с 52 300 евро, и для местных покупателей решающим станет вопрос, отразится ли экономия от унификации на итоговом прайс-листе.

SSP призвана объединить технические решения для множества электромобилей концерна – от компактных машин до спорткаров. Глава Volkswagen Оливер Блуме потребовал ограничить разнообразие модификаций: восьми вариантов платформы должно хватить на весь модельный ряд.

Для ID. Buzz с его оригинальным кузовом и относительно небольшими объемами выпуска переход на крупносерийные компоненты особенно важен – это напрямую влияет на себестоимость.

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Важное преимущество SSP – поддержка 400- и 800-вольтовых систем. Последняя обеспечивает более высокую мощность зарядки и сокращает время простоя на станциях быстрых зарядок, что критично для покупателей, часто ездящих на дальние расстояния. Конкретные цифры по запасу хода и скорости зарядки Volkswagen пока не называет.

Помимо «железа», платформа модернизирует программную архитектуру и системы помощи водителю. Здесь концерн опирается на международную кооперацию: для Китая совместно с XPeng разрабатывается архитектура CEA (первые машины – в 2026 году), а для остального мира с Rivian создается SDV-архитектура, которая дебютирует в ID.1 в 2027 году и позже интегрируется с SSP.

Снижению цены должна помочь и технология литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов без никеля и кобальта. Однако у них ниже плотность энергии, поэтому для крупного ID. Buzz возникает дилемма: удешевить машину, не сократив запас хода до неудобного уровня.

Если Volkswagen удастся совместить доступную цену, быструю зарядку и современное ПО, аудитория модели – от семей до сервисов доставки и кемперов – заметно расширится.

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