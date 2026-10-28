Государство выделило 3,2 млрд рублей на трассу М-5 — сколько не досчитались?

Четверо работников дорожной отрасли задержаны за нарушения при ремонте трассы М-5

В Челябинске задержали двух действующих сотрудников Уралуправтодора и двух экс-работников управления дорог «Южный Урал» – им вменяют нарушения при реконструкции и строительстве трассы М-5 «Урал».

«Сотрудники УФСБ России и ГСУ СК России задержали начальника отдела подготовки строительства, развития и ремонта автомобильных дорог, ведущего эксперта дорожного хозяйства челябинского филиала Уралуправтодора, а также бывшего начальника отдела капитального строительства и бывшего главного инженера управления дорог "Южный Урал"», - сообщил источник ТАСС в дорожной отрасли региона.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Он уточнил, что сейчас в отношении фигурантов ведется уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, в 2018-2020 годах они принимали работы по строительству и реконструции автотрассы М-5, а работы были выполнены с нарушениями и отклонениями от проекта. Ущерб оценивается в сумму 110 млн рублей – это как минимум.

Ранее «За рулем» рассказал, что на М-4 и М-11 уже ввели зимний режим.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Фото: Автодор/СУН