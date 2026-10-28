Государство выделило 3,2 млрд рублей на трассу М-5 — сколько не досчитались?
В Челябинске задержали двух действующих сотрудников Уралуправтодора и двух экс-работников управления дорог «Южный Урал» – им вменяют нарушения при реконструкции и строительстве трассы М-5 «Урал».
«Сотрудники УФСБ России и ГСУ СК России задержали начальника отдела подготовки строительства, развития и ремонта автомобильных дорог, ведущего эксперта дорожного хозяйства челябинского филиала Уралуправтодора, а также бывшего начальника отдела капитального строительства и бывшего главного инженера управления дорог "Южный Урал"», - сообщил источник ТАСС в дорожной отрасли региона.
Он уточнил, что сейчас в отношении фигурантов ведется уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, в 2018-2020 годах они принимали работы по строительству и реконструции автотрассы М-5, а работы были выполнены с нарушениями и отклонениями от проекта. Ущерб оценивается в сумму 110 млн рублей – это как минимум.
Ранее «За рулем» рассказал, что на М-4 и М-11 уже ввели зимний режим.
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Фото: Автодор/СУН