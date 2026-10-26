Придется сбросить газ: на двух трассах включили зимний скоростной режим

«Автодор» снизит разрешенную скорость на трассах М-4 и М-11

С 26 октября на двух федеральных трассах водителям стоит внимательнее смотреть на спидометр. «Автодор» перевел часть участков М-4 «Дон» и М-11 «Нева» на зимний скоростной режим.

На «Дону» под ограничение попал обход Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области – с 517-го по 544-й километр. На «Неве» – отрезок от Солнечногорска до Санкт-Петербурга, то есть с 58-го по 680-й километр.

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Для транспортных средств массой менее 3,5 тонны максимум на этих отрезках теперь 110 км/ч. Прежний потолок в 130 км/ч там больше не действует.

Смысл перехода в «Автодоре» объясняют просто: в сложных погодных условиях у водителей должно оставаться больше запаса на реакцию. Безопасность – вот главный аргумент, хотя кое-кто из автомобилистов наверняка поворчит, что ехать придется дольше.

Продержатся новые рамки всю зиму – по 11 апреля 2027 года включительно.

О том, как зимние шины ведут себя на российских дорогах, «За рулем» уже рассказал.

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