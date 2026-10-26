Первая полностью российская зимняя шина Gislaved: как едет?

Новые шипованные шины Gislaved One W – экспресс-тест «За рулем»

Название – явный прокол. Вместо официального One W новую шипованную шину Gislaved будут называть как угодно, но только не «уан дабл-ю». Например, «уан-ви».

Однако на этом брюзжание заканчиваю. Принадлежащий российскому холдингу Cordiant бренд Gislaved собственными силами, с привлечением научно-исследовательского центра Интайр, обладающего едва ли не единственным специализированным шинным полигоном в России, разработал полностью новую зимнюю шипованную шину.

Важно, что под крылом Кордианта сегодня оказались специалисты, ранее работавшие в компаниях Continental (завод в Калуге) и Bridgestone (Ульяновск). Синтез их знаний и опыта, европейского и азиатского подхода к созданию покрышек – и есть Gislaved One W.

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Рисунок протектора вряд ли демонстрирует новизну: привычные направленные V‑образные канавки, эффективно отводящие мокрый снег и воду из пятна контакта. Так называемая насыщенность рисунка выбрана на уровне 66% – это дает оптимальный баланс сцепления на снегу, при сцеплении «снег-снег».

Но едва ли не самое важное для шипованных шин – собственно шипы. Хотя по наследству от ушедших фирм Гиславеду досталось оборудование для ошиповки каждой покрышки разными типами шипов, в One W применен только один: говорят, этого достаточно, особенно когда шипы стоят на 18 линиях.

Шины Gislaved One W

Плотность – 110 шипов на погонный метр рисунка протектора. В зависимости от наружного диаметра шины (производятся размерности от R16 до R22) их число варьируется от 216 до 286.

При этом сложную форму и корпуса, и сердечника шипа выбирали долго – до дорожных испытаний допустили пять вариантов. Не скрывают, что поставляют выбранный тип шипов из Финляндии.

Что получилось?

Представители Гиславеда не стесняются брать за точку отсчета Continental Ice Contact 3 – и обещают шокирующее преимущество в 18% при разгоне на льду и в 25% – при торможении на нем же.

Я поездил на Gislaved One W и по дорогам общего пользования, и по трассам на замерзшем озере.

На замерах тормозного пути организаторы обеспечили нас спутниковыми приборами Racelogic и шинами-конкурентами Pirelli Ice Zero 2 и Ikon Autograph Ice 10. Важная оговорка: на момент испытаний шины Gislaved One W не имели сертификации и соответствующего обозначения на боковине.

Однако констатирую: при торможении на льду со скорости 50 км/ч до нуля Pirelli «укатывается» в среднем на 37,3 м по сумме нескольких попыток, Ikon – на 34,2 м, а новый Gislaved – на 33,5 м.

Недостатки тоже есть: тихим Gislaved One W назвать не могу. Причем шум оказывается ближе к высоким частотам, а не к «протекторному» ­гудению. Но Ikon Autograph Ice 10 едва ли тише.

Зато похвалить новые российские шины Gislaved хочется за спокойные реакции на управляющие воздействия, плавный баланс сноса и заноса, нормальную плавность хода. А еще – за наличие буртика, защищающего край колесного диска от «бордюрки».

Целевое ценообразование: быть на 5% дешевле шин Ikon. И оно более-менее выдерживается – в размерности 205/55R16 Gislaved стоил в конце сентяюоя 11 300 рублей, а Ikon Autograph Ice 10 – 12 200 рублей.

Ситуации, когда химние шины нужно поставить пораньше, «За рулем» рассмотрел ранее.