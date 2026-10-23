Новый российский шинный бренд в пику «китайцам»

Российский шинный производитель Ikon Tyres презентовал несколько новых продуктов и целый новый бренд

Под маркой Credo на крупнейшем шинном заводе во Всеволожске будут выпускаться доступные, но качественные шины массового сегмента. Задача – быть по цене на уровне таких «китайцев», как Sailun Linglong, но превосходить их по потребительским характеристикам.

Первой, в начале 2027 года, появится в продаже летняя шина Credo Sunmode. Рисунок протектора отличается увеличенной длиной рабочих кромок канавок, что обещает повышенную площадь контакта с дорогой и лучший «зацеп». Скошенные грани блоков протектора предотвращают их скручивание при больших нагрузках. До ширины 195 мм в рисунке используются три продольных дренажных канавки, при большей ширине – четыре.

Линейка шин Credo

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К зиме 2027-2028 годов Credo предложит и две зимние модели, фрикционную Snowmode и шипованную Icemode. Несмотря на бюджетное позиционирование, шипы у последней – со сложной формой сердечника в виде снежинки. Каждая из новинок Credo будет представлена в 53 типоразмерах с посадочными диаметрами от 14 до 21 дюйма, включая версии SUV для кроссоверов и внедорожников.

Также Ikon продолжает продвигать в России доступную продукцию своих брендов Attar и Bars. Линейка шин Attar казахского производства в 2027 году масштабно обновится: появится новая летняя модель Sunborn, зимняя «фрикционка» Snowborn и «шиповка» Iceborn.

Расширится гамма типоразмеров узбекских летних шин Bars Solarflex, неплохо показавших себя в нашем сравнительном тесте – теперь их будет 72, что для бюджетного сегмента очень неплохо. Кроме того, начнут поставки всесезонных моделей Bars Timeflexx T и Timeflexx F, обещая позиционировать их как «шины для прологированного лета».

Ikon Magnetar A/T

Наконец, под материнским брендом Ikon представлена полностью новая универсальная шина для внедорожников класса All-terrain – Magnetar A/T. Хотя рассчитана она на эксплуатацию и по дорогам, и вне их, основной акцент сделан на тяговые свойства на сухих грунтах и в грязи. Для каждого из 63 типоразмеров (от 15 до 20 дюймов) глубина протектора и высота объемных грунтозацепов особой формы рассчитаны индивидуально.

Ну а с выходом новой UHP-шины Autograth Ultra 5 российской разработки, о которой мы уже рассказывали, прежняя топ-модель Ultra 2 переходит на ранг ниже, в линейку бренда Ikon Character. Продавать ее будут в 51 типоразмере и по более низкой цене.