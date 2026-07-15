Новая российская шина: до 300 км/ч!

Высокоскоростная шина Ikon Autograph Ultra 5 – полностью нашей разработки

В модельной линейке компании Ikon за сегмент высокоскоростных шин для автомобилей со спортивным уклоном отвечала модель Autograph Ultra 2 – лицензионный вариант шины Nokian Hakka Black 2, выпущенной еще в 2018 году.

А в начале 2027 года стартуют продажи ее преемницы под названием Autograph Ultra 5, полностью разработанной отечественными специалистами. Выпускать новинку будут там же, на крупнейшем российском шинном заводе Ikon во Всеволожске под Санкт-Петербургом.

Переработано всё. Триада приоритетов – сцепление с дорогой, управляемость, акустический комфорт. Тонкая настройка каркаса шины позволила увеличить площадь пятна контакта, снизить местные напряжения и нагрев конструкции. Рисунок протектора вроде бы не самый «дизайнерский» – четыре крупные продлольные канавки и поперечные прорези. Но самое интересное – в деталях.

Продольная канавка, ближняя к внешней стороне асимметричного протектора. имеет меньшую глубину и выступы, увеличивающие жесткость, – эта зона особенно важна для точного и уверенного прохождения поворотов. Три остальные канавки интересны насечками-«ребрышками» на дне и выступами специфической формы: это методы борьбы с шумом качения.

У высокоскоростной шины Ikon Autograph Ultra 5 трехмерная конструкция плечевых блоков.

По жесткости резиновой смеси новинка примерно соответствует Ultra 2, но компаунд обновлен с учетом последних достижений химиков со всего мира – Ikon не отрицает, что находит способы поставок необходимых комплектующих.

Площадь пятна контакта увеличена.

Результаты внутренних испытаний, в том числе за рубежом, «на крупнейшем полигоне в мире», показывают особенно уверенный рост относительно модели Ultra 2 показателей управляемости на сухом и мокром покрытии, при аквапланировании и торможении в дождь. Уровень шума остался примерно прежним.

Есть ребро защиты диска.

Ikon Autograph Ultra 5 появится сразу в 54 размерностях посадочным диаметром от 18 до 22 дюймов, в том числе с маркировкой SUV. Индексы скорости – вплоть до Y, то есть до 300 км/ч.

О ценах говорить пока очень рано.

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