Новые российские шины: как едут? Для китайских авто подойдут?

Эксперт «За рулем» изучил продукцию шинного завода Ikon – бывшего Nokian

В том же промышленном парке под Всеволожском Ленинградской области расположен бывший завод Ford. Некогда здесь кипела жизнь, выпускались любимые нами Фокусы – но сейчас подъездные дороги зарастают, а на территории, как поговаривают, обосновалась мебельная фабрика.

Шинный завод Ikon – почти ровесник фордовского, существует с 2005 года. Но картина совсем иная: производство работает стабильно, штат из более чем 1200 человек сохранился, и даже ведут набор новых сотрудников. Люди держатся за работу: средний стаж превышает 10 лет.

Всё по-прежнему

Вкалывают не только люди: например, процесс сборки «зеленой шины», то есть заготовки для последующей вулканизации, полностью автоматизирован. Завораживающее зрелище, как роботы сначала точно отмеренными движениями наматывают брекерную ленту на барабан, а потом прикатывают к ней «бублики» боковины!

Основную «кассу» делают массовые шины Nordman, но есть и премиальная линейка Autograph. Понятно, что в разгар лета производятся в основном зимние шины, например, Autograph Ice 9 с новыми оригинальными шипами.

Конечно, уход бывших владельцев – фирмы Nokian – на какое-то время лишил завод стабильности. Например, некоторые пресс-формы оказались за границей. Но перестроились быстро: уже в 2023 году получили первые новые пресс-формы из Китая, наладили альтернативные каналы поставок компонентов и начали выпускать покрышки под брендом Ikon Tyres. Уверяют, что все технологии – те же, что и при финнах.

В протекторе используется до пяти резиновых смесей, в боковине – до трех.

А главное – у предприятия появился новый сильный хозяин – концерн Татнефть. Вкупе с Нижнекамскшиной (марка Кама) теперь это крупнейший шинный производитель в России.

Что делают

По мере того, как меняется наш автомобильный парк, меняются и предложения шинников. Ikon освоил уже около 15 новых размерностей шин – прежде всего для китайских автомобилей. Например, появился достаточно популярный на них размер 245/45 R20, используемый, в частности, на больших Geely. А в 2025 году ждем первые модели покрышек полностью российской разработки.

Премиальная линейка Autograph дает около трети продаж, но куда важнее ее «идеологический» вклад в бренд. Шины трех моделей – Ultra 2, Aqua 3 и Eco 3 – призваны показать, что Ikon способен производить высокотехнологичный и передовой продукт.

Ultra 2 раньше называлась Nokian Hakka Black 2. Это самая крутая летняя шина Ikon, рассчитанная на премиальные машины и потому выпускаемая в размерностях от 17 до 21 дюйма. В обозримом будущем появятся и 22‑дюймовые. Конструкция предусматривает повышенное число слоев корда и брекера, что дает сцепление и управляемость на высоких скоростях.

Шина Ikon Autograph Aqua 3 идентична по своим характеристикам модели Nokian Hakka Blue 3. Новое «водное» название даже лучше подчеркивает характерные особенности этой покрышки: сделан максимум для борьбы с аквапланированием и обеспечения лучшего сцепления на мокрой дороге. На центральных ребрах рисунка протектора расположены канавки особой формы, обеспечивающие ускоренный отвод воды. Особая насечка внутри канавок уменьшает уровень шума, а в версии SUV в них есть специальные выступы – удалители камней. Диапазон размеров – от 15 до 18 дюймов.

Глубина рисунка протектора – 8–9 мм, и по сегодняшним временам на фоне конкурентов это немало.

Наконец, начальная шина премиальной линейки Autograph называется Eco 3. Ее делают и в самых маленьких размерах, начиная с 13 дюймов. В прошлой жизни это была Hakka Green 3. Здесь интересна резиновая смесь, которая повышает износостойкость (рекламный слоган: плюс одно лето в подарок) и уменьшает расход топлива. А увеличенная толщина резины под рисунком протектора обещает большую прочность шины и стойкость к повреждениям.

С ХАРАКТЕРОМ С весны 2025 года шины «второй линейки» Ikon Nordman будут переименованы в Ikon Character. Право на использование имени Nordman осталось у бывшего завода Nokian по договоренности со старым владельцем. Его можно использовать по лицензии, но точно так же бренд Nordman по-прежнему могут использовать сами финны. Говорят, с их подачи шины с этим названием уже делают на двух заводах в Китае. Кто знает, какие ассоциации это будет вызывать – поэтому Ikon решился ввести новое, свое собственное наименование Character.

Как едут

Я поездил на всех трех шинах, причем не только по извилистым карельским дорожкам, но и по специальным площадкам Центра контраварийной подготовки Игора Драйв – с поливом, ванной для аквапланирования и даже пластиковым покрытием – имитацией льда.

Классные шины! Даже «базовая» Eco 3 обладает таким «держаком» и прецизионной управляемостью, какие мы отвыкли наблюдать на тех покрышках, что обычно ставят на свои машины китайские автопроизводители. Сомнений в том, что все свойства бывших финских шин с «переименованием» сохранились, у меня практически не осталось.

Правда, увы, сохранились и цены – а покрышки Nokian никогда не были дешевыми. С одной стороны, это логично, коль скоро потребительские свойства продукта не изменились. Ikon не стесняется считать себя флагманом среди зимних шин. С другой – всe-таки скидку на новую, малознакомую пока марку, сделать было бы неплохо.

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Полностью загрузить огромный завод производительностью 17 млн шин в год сложно. Это больше трети всего объема шинного рынка России – в прошлом году у нас продали 45,7 млн покрышек.

Сегодняшняя загрузка – около 50%. Раньше завод работал в основном на экспорт – и нынешние его владельцы тоже кровно заинтересованы в налаживании каналов поставок за рубеж. Для начала в Казахстан и Узбекистан, а уж там – как пойдет. Главное – что в шинной сфере доминирования Китая не предвидится. Проживем сами!

Как адаптируются шинники к новым условиям на заводе Gislaved в Калуге, рассказано тут.