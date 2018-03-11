Шины Nokian Hakka Black 2 и Hakka Blue 2 для легковых машин и кроссоверов пришли на смену аналогичным моделям первого поколения.

Hakka Blue 2 SUV (слева) с новой смесью протектора — шины для комфортной езды на асфальтовых, грунтовых и гравийных дорогах. Обеспечивают высокое сцепление на мокром покрытии. В центральных канавках протектора упрятаны выталкиватели камней, а плечевые зоны имеют дополнительные зацепы, работающие на мягком грунте. Диаметр — от 16 до 19 дюймов. Hakka Black 2 SUV (справа) — высокоскоростные шины (до 300 км/ч, индекс Y) для динамичной езды, в том числе по мокрому покрытию. Обладают высокой стойкостью к аквапланированию. Диаметр — от 17 до 22 дюймов.

Черное на мокром

Нудный дождь над одной из старейших финских гоночных трасс «Ахвенисто» (Ahveniston moottorirata) зарядил с самого утра. Наш Audi RS 5 на шинах Nokian Hakka Black 2, монотонно размахивая щетками стеклоочистителей, следует за сейфти-каром, которым управляет Антти Бури, чемпион Великобритании в классе национальной Формулы и многократный победитель Porsche Cup. За безбашенную езду его прозвали Сумасшедшим Бури. Если удержусь на хвосте у Сумасшедшего пару кругов, будет чем похвастаться коллегам.

У кроссоверных шин Hakka Blue 2 SUV и Hakka Black 2 SUV боковины усилены арамидным волокном. Новинки появятся на нашем рынке этой весной.

Справа от меня сидит юная финская девушка Роза. Она участвует в любительских шоссейно-кольцевых гонках Time Attack, хорошо знает этот трек и понимает толк в шинах. Ее задача — помогать мне ехать быстрее. Или аккуратнее.

На входе в поворот на вершине подъема при разгрузке передней оси Audi RS 5 скользнул мордой наружу. Произошло это одновременно с возгласом Розы: «Ты слишком быстро зашел, это очень скользкий поворот!». Нет бы сказать об этом чуть раньше… Однако Hakka Black 2 не позволила машине уехать в наружный отбойник. Достаточно было чуть сбросить газ и слегка распрямить руль — и сцепление восстановлено. Машина буквально ввинтилась в поворот! Оба круга я прошел со стабильно короткой дистанцией до идущего впереди автомобиля безопасности.

Высокоскоростная легковая шина Hakka Black 2 создана для любителей быстрой езды. Отличается от покрышки первого поколения концепцией активного сцепления Dynamic Grip, сочетающего в себе: рисунок протектора нового поколения, который обеспечивает неизменную форму пятна контакта в любых режимах движения (фото слева), многослойную структуру протектора и брекера (в центре), оригинальную резиновую смесь с улучшенным сцеплением на сухом и мокром покрытиях (фото справа). Предлагается в 40 типоразмерах — от 225/45 R17 до 245/35 ZR21.

Кроссоверные цвета

Для кроссоверов финны создали две новые шины — Hakka Blue 2 SUV и Hakka Black 2 SUV. По характеру они совершенно разные. На твердом покрытии понравилось, насколько точно рулится Volkswagen Touareg, обутый в «черную» Хакку, на гравийке больше положительных эмоций вызвала «голубая», позволявшая Audi Q5 резво разгоняться и быстро останавливаться, невзирая на глубокие лужи. А уверенное «облизывание» поворотов разного радиуса в скольжениях на скорости под сотню и вовсе привело меня в щенячий восторг. В пределе Q5 начинает закономерно скользить боком на мокром гравии, однако делает это мягко и прогнозируемо, не пугая неожиданной потерей сцепления.

Открою маленький секрет: новая легковая Hakka Black 2 уже побывала на нашем большом шинном тесте. Как она себя показала в сравнении с конкурентами, вы узнаете в одном из ближайших выпусков ЗР.