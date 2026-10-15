4 ситуации, когда зимние шины лучше поставить пораньше

Переобуть авто вовремя: эксперт Ревин объяснил, когда не нужно ждать пороговой температуры +7°С

Споры о том, когда переходить на зимние шины, вспыхивают каждую осень. Производители шин, которым выгодно, чтобы покрышки быстрее изнашивались и отправлялись на замену, советуют делать это при среднесуточной температуре ниже +7°С. Но это усредненная рекомендация, скажем так, с запасом.

Зимние шины изнашиваются куда быстрее летних. И чем теплее на улице, тем интенсивнее износ. К тому же зимние шины чаще теряют шипы, если на улице недостаточно холодно.

На деле главное – не угодить на летних шинах на лед. Поэтому переобуваться нужно, когда ближайшей ночью метеосводки обещают «минус». И, как обычно, и из этого правила есть исключения.

Итак, переобуваемся пораньше, если:

1. Мало ездите

Если до холодов вам предстоит выехать всего несколько раз, зимние шины можно установить пораньше. Особенно нешипованные. В шиномонтажной мастерской еще нет очередей, а значит, работу, возможно, проведут более качественно.

2. Предстоит поездка в сторону северных или северо-восточных областей

Обычно в названных регионах температура ниже, чем в средней полосе России. Возможны ночные заморозки. И будет лучше обезопасить себя, установив зимние шины.

3. Есть дача или домик в деревне

Дорога к вашей даче может быть вполне преодолима для машины летом. А вот осенние дожди превратят грунтовку в непреодолимую жижу. Даже если на даче вы собираетесь все закрыть до весны, нужно как-то доехать и вернуться. Вот тут-то и пригодятся зимние шины, которые в подавляющем большинстве случаев обеспечивают автомобилю более высокую проходимость. Плюс могут пригодиться известные внедорожные приемы: снизить давление в шинах, браслеты на колеса, хороший трос или лебедка.

4. Шины старые

Случается, что автомобиль ездит совсем мало, особенно зимой. Тогда шинам может быть много лет, а износ – минимальный. И даже все шипы на месте, а вот наружный слой зачерствел. В этом случае стоит установить такие шины пораньше, чтобы этот слой поскорее стерся об асфальт, пока он еще теплый. Это позволит встретить первые по-настоящему снежные и ледяные дороги с более цепкими шинами. Хотя, конечно, лучшим выходом будет замена шин на свежие.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Установив зимние шины пораньше, вы должны понимать, что и стиль езды нужно «включить» зимний. Всё плавно, с большими запасами дистанции, никаких опасных маневров.

Учтите, что ваша машина на зимних шинах будет проигрывать по величине тормозного пути автомобилям с летними шинами. И такое соотношение сохранится до наступления холодов, если, конечно, асфальт сухой и чистый.

О том, стоит ли покупать шины б/у, «За рулем» рассказал ранее.