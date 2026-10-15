4 ситуации, когда зимние шины лучше поставить пораньше
Споры о том, когда переходить на зимние шины, вспыхивают каждую осень. Производители шин, которым выгодно, чтобы покрышки быстрее изнашивались и отправлялись на замену, советуют делать это при среднесуточной температуре ниже +7°С. Но это усредненная рекомендация, скажем так, с запасом.
На деле главное – не угодить на летних шинах на лед. Поэтому переобуваться нужно, когда ближайшей ночью метеосводки обещают «минус». И, как обычно, и из этого правила есть исключения.
Итак, переобуваемся пораньше, если:
1. Мало ездите
Если до холодов вам предстоит выехать всего несколько раз, зимние шины можно установить пораньше. Особенно нешипованные. В шиномонтажной мастерской еще нет очередей, а значит, работу, возможно, проведут более качественно.
2. Предстоит поездка в сторону северных или северо-восточных областей
Обычно в названных регионах температура ниже, чем в средней полосе России. Возможны ночные заморозки. И будет лучше обезопасить себя, установив зимние шины.
3. Есть дача или домик в деревне
Дорога к вашей даче может быть вполне преодолима для машины летом. А вот осенние дожди превратят грунтовку в непреодолимую жижу. Даже если на даче вы собираетесь все закрыть до весны, нужно как-то доехать и вернуться. Вот тут-то и пригодятся зимние шины, которые в подавляющем большинстве случаев обеспечивают автомобилю более высокую проходимость. Плюс могут пригодиться известные внедорожные приемы: снизить давление в шинах, браслеты на колеса, хороший трос или лебедка.
4. Шины старые
Случается, что автомобиль ездит совсем мало, особенно зимой. Тогда шинам может быть много лет, а износ – минимальный. И даже все шипы на месте, а вот наружный слой зачерствел. В этом случае стоит установить такие шины пораньше, чтобы этот слой поскорее стерся об асфальт, пока он еще теплый. Это позволит встретить первые по-настоящему снежные и ледяные дороги с более цепкими шинами. Хотя, конечно, лучшим выходом будет замена шин на свежие.
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
– Установив зимние шины пораньше, вы должны понимать, что и стиль езды нужно «включить» зимний. Всё плавно, с большими запасами дистанции, никаких опасных маневров.
Учтите, что ваша машина на зимних шинах будет проигрывать по величине тормозного пути автомобилям с летними шинами. И такое соотношение сохранится до наступления холодов, если, конечно, асфальт сухой и чистый.
О том, стоит ли покупать шины б/у, «За рулем» рассказал ранее.
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