Как долго можно откладывать замену шин и стоит ли покупать резину б/у?

«За рулем» рассказал, как продлить жизнь шинам

Чем сильнее затягиваем ремни, тем больше соблазн «укатывать» шины до самого конца. Цены на новые кусаются, а мы понимаем, что купленные по дешевке китайские могут оказаться хуже, чем шины благородных марок, которые служат с «тех» времен.

Сколько служат шины?

Что касается возраста, ПДД дают только одно ограничение: шины с восстановленным протектором не должны быть старше 7 лет. Понятно, что это касается только грузовиков и автобусов – восстановление протектора шинные производители допускают только для них и только для определенных моделей.

Для легковых и легкогрузовых шин холодная или горячая наварка не рекомендуется: и стоит дорого, и скорости на дорогах нынче гораздо выше тех, что были во времена СССР.

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Еще шину «убивают» отклонения давления воздуха, неаккуратное вождение, неисправности автомобиля и даже солнечный ультрафиолет. Более мягкая зимняя резиновая смесь теряет свои свойства раньше.

Принято считать, что шины служат в среднем 5 лет, потом начинают стареть, появляются микротрещины в резине, уходит геометрия каркаса, сама резина работает уже не так, как раньше. Если после этого срока шину не списывать, то как минимум надо регулярно ее осматривать с привлечением специалистов.

Но другое дело – новые шины, хранящиеся в правильных условиях: они легко сохраняют свои свойства 5 лет.

А если взять б/у?

Соблазн сэкономить и купить подержанные, но еще годные шины, велик. Но даже при достаточной глубине рисунка протектора неизвестно, как шины эксплуатировались (били их об бордюры, не объезжали ямы) и как хранились (а вдруг на балконе или у батареи?). Визуально при покупке всё это не оценить.

И, конечно, с неновыми шинами вы приобретаете все те же возрастные проблемы, только часть от 5–10 лет срока их службы у вас уже «отъел» ­первый хозяин.

Поэтому смысл покупки шин б/у есть лишь в редких случаях – например, когда нужна одна шина редкой модели или размера. Но чтобы не попадать в такую ситуацию, лучше сразу брать комплект известного производителя, желательно – отечественного, который никуда с рынка не денется.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИЗНОС Летние легковые шины разрешается эксплуатировать до глубины рисунка протектора 1,6 мм, зимние во время эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии – до 4 мм. Наши тесты не раз показывали: даже для летних покрышек после 4–5 мм остатка глубины рисунка протектора происходит радикальное снижение сцепных свойств на мокром покрытии, растет риск аквапланирования. Поэтому мудрее менять шины на новые, не доводя до минимума по ПДД.

Шиноремонт

Современные легковые шины – слишком тонко настроенный инструмент, чтобы естественный износ или старение можно было компенсировать каким-либо ремонтом. О наварке уже поговорили, но еще более опасны любые попытки донарезки или углубления рисунка протектора. В легковой шине для этого просто нет места, толщины резины: силовой каркас будет либо поврежден, либо начнет работать неоптимально – вплоть до возможности разрушения на ходу.

Аналогичная ситуация – с популярной дошиповкой, когда взамен вылетевшего шипа в зимние шины ставят ремонтные. Кто знает, как этот ремонтный шип будет воздействовать на каркас шины, как деформирует резину?

И совершенно точно ремонтный шип никогда не будет работать так, как штатный. Производители изгаляются, разрабатывая форму шипа, устанавливая его с микронной точностью, и никакой «дошипун» с таким же качеством не сработает. Пример: российский бренд Ikon монтирует в шины Ikon Autograph Ice 10 два вида шипов разной и сложной формы – для центральной части протектора и для плечевых зон, что недостижимо для дошиповки.

Выводы

Немаловажный плюс новых шин – гарантия, причем не только в смысле замены бракованного товара. Некоторые производители, тот же Ikon, дают расширенную гарантию на непреднамеренные повреждения – на проколы, порезы, «грыжи». Случаются и приятные бонусы, например, в виде бесплатного шиномонтажа – где вы видели такое для подержанных шин?

Шины – это прежде всего безопасность, а еще – уверенность в машине и комфорт. Благо, выбор новых шин сейчас огромен, и среди них предостаточно качественных российских ­моделей.

О новой отечественной разработке – высокоскоростной шине Ikon Autograph Ultra 5 – «За рулем» уже расскахывал.