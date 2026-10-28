В Ростовской области собирают подписи за отмену платной трассы

Жители Ростовской области потребовали отменить оплату проезда по участку М-4

Реконструируемый участок трассы М-4 возле города Шахты стал объектом масштабной кампании по сбору подписей.

Дело в то, что после завершения работ в 2027 году этот участнок станет платным, и стоимость поездки из Шахт в Ростов будет составлять около 1000 рублей.

Окончательно тариф не еще определен, это сделает госкомпания «Автодор». Но опубликованная «по предварительным оценкам» цена местных жителей не устраивает – для сравнения, обход Аксая стоит всего 380–450 рублей, участок у слободы Дегтево — 200–250 рублей.

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Что касается альтернативного бесплатного маршрута через Новочеркасск, то его авторы обращения считают несправедливой заменой: на этом маршруте 24 светофора, которые значительно увеличивают время в пути. Под петицией оставляют подписи жители Шахт, Новошахтинска, Красносулинского и Октябрьского районов – сейчас их набралось уже более 5 тысяч...

Ранее «За рулем» рассказал, какие водители больше всего тратятся на проезд по платным трассам.