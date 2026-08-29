Кто из водителей этим летом оставил на платных трассах больше всего денег

«Русский Стандарт» рассказал о расходах россиян на поездки по платным дорогам

Сезон больших автомобильных путешествий понемногу катится к финалу, а вместе с ним остывает и спрос на платные магистрали. В разгар лета трафик на таких дорогах традиционно растет, поэтому аналитики банка Русский Стандарт решили посмотреть, в какую сумму проезд обходился разным категориям водителей.

По данным аналитиков банка средний чек за поездку по платной автомагистрали по картам летом текущего года составил 808 рублей. Он вырос относительно предшествующей ему весны, когда средний чек составлял 737 рублей. При этом «летний» чек в этом году оказался ниже, чем в июне-августе 2025 года, когда он был 828 рублей. РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МОТОРНЫХ МАСЕЛ Масло-«нулевка» (0W) круглый год — подходит ли для всесезонной эксплуатации? Проверили! СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

Примечательно, что самые высокие средние чеки за проезд по платным дорогам оказались у россиян 51−60 лет (901 рублей). Далее идут клиенты в возрасте 41−50 лет (773 рублей) и на третьем месте молодежь — 21−30 лет (661 рублей).

Мужчины этим летом тратили на платных трассах больше, чем женщины. Средние чеки у первых составили 813 рублей против 710 рублей у женщин. В рамках исследования аналитики изучили все операции по всем картам Банка Русский Стандарт в категории «платные дороги» летом и весной 2026 г., а также летом 2025 г.

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