Эксперты рассказали об атаках на дорожные камеры в РФ

Гендиректор ТБДД Сычиков: дорожные камеры с двумя каналами уязвимы для кибератак

Дмитрий Сычиков, гендиректор компании « Технологии безопасности дорожного движения» (ТБДД) – разработчика комплексов фотовидеофиксации, заявил Autonews.ru, что устойчивость дорожных камер к кибератакам зависит от принципа передачи данных в каждом конкретном устройстве.

На дорогах России установлены камеры разных производителей, и часть из них использует два канала связи.

«По защищенному [каналу] данные передаются в единую федеральную систему «Паутина», а второй служит для удаленной настройки оборудования, и именно он, как правило, защищен слабее. Теоретически при определенных условиях этот канал может стать уязвимым местом», – считает Сычиков.

Впрочем, современные комплексы, в том числе «Азимут», спроектированы иначе: у них только один защищенный канал, а авторизация в ПО выполняется по уникальному логину и паролю.

Лукацкий: камеры взламывают, но проблема не массовая

Алексей Лукацкий, бизнес-консультант Positive Technologies, полагает, что дорожные камеры взламывают точно так же, как любую другую систему, подключенную к интернету. Правда, из-за усилий государства по защите критической инфраструктуры и отсутствия мотивации у хакеров эта проблема постепенно сходит на нет.

«Конечно, речь не идет о проукраинских группировках, задача которых – уничтожать абсолютно любую российскую IT-инфраструктуру. Если же мы говорим о финансовой мотивации, то такие взломы осуществлялись, чтобы следить человеком. В даркнете даже существовала специальная услуга слежения за человеком через дорожные и иные городские камеры», – пояснил эксперт.

Как добавил Лукацкий, такие услуги предлагают до сих пор. Только массового характера они не носят: не так уж много людей, чьи передвижения могли бы кого-то заинтересовать.

Кстати, ранее операторы камер уже сообщали об уязвимостях дронов, используемых для выявления нарушителей ПДД.

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