Электромобиль теперь можно зарядить за пять минут: подробности

Geely планирует довести время зарядки своих электрокаров с 10% до 80% до 5 минут

Группа Geely планирует довести время зарядки своих новых электромобилей с 10% до 80% всего до 5 минут. Для этого один из крупнейших китайских автопроизводителей разрабатывает 1000-вольтовую архитектуру. Таким образом, Geely готовится конкурировать с технологией сверхбыстрой зарядки BYD, сообщает Carnewschina.

Компания официально не раскрывает параметры новой системы зарядки. Зато на практике свои возможности показал седан Lynk & Co 01. В ходе испытаний ему хватило 5 минут 32 секунды, чтобы довести уровень батареи с 10% до 80%, а для достижения 97% понадобилось 8 минут 42 секунды.

Примечательно, что аккумулятор емкостью 95 кВт⋅ч имеет номинальное напряжение 772,8 вольта, то есть формально это 800-вольтовая система. Тем не менее на станции быстрой зарядки Zeekr автомобиль кратковременно выдал пиковую мощность 1100 кВт.

Впрочем, такие цифры недостижимы без связки высокого напряжения с другими компонентами. Нужны зарядные станции на 800-1000 кВт, аккумуляторы, устойчивые к высоким токам без перегрева, и надежная система охлаждения кабеля и батареи.

Инфраструктура Geely и твердотельные батареи

Еще в марте Geely заявила о развертывании сети из более чем 2100 фирменных станций Zeekr, каждая из которых сможет выдавать до 1500 кВт пиковой мощности. Но современные электромобили пока не в состоянии использовать такой потенциал – ожидается, что новая 1000-вольтовая архитектура устранит этот пробел.

Параллельно компания работает над альтернативными источниками энергии. Уже в 2027 году Geely планирует испытать первые автомобили с твердотельными тяговыми батареями, в которых вместо жидкого или гелевого электролита используется твердый – керамический, полимерный или композитный. Такие аккумуляторы легче, дают больше километров запаса хода, не горят, не взрываются, не протекают и при этом быстро заряжаются.

На данный момент основная масса серийных электромобилей Geely, включая модели Zeekr и Geometry, использует платформу SEA с зарядкой до 800 вольт. К примеру, Zeekr 001 и Zeekr X на станции 360 кВт тратят на пополнение заряда с 10% до 80% около 25-30 минут.

Конкуренты не отстают: BYD и CATL

Свою лепту в гонку скоростей вносит и BYD. Ее платформа Super e-Platform, представленная еще в 2025 году, работает на напряжении 1000 вольт и уже стоит на серийных Han L EV и Tang L EV. Электрический седан Han L EV способен всего за пять минут добавить к запасу хода 400 километров.

Кроме того, BYD разработала мегаваттное зарядное устройство. Технически оно способно выдать до 1360 кВт, правда, для достижения максимума придется одновременно подключать к автомобилю два кабеля.

Не собирается отставать и производитель батарей CATL. Его аккумулятор Shenxing второго поколения, по ожиданиям, сможет заряжаться с мощностью до 1,3 МВт и добавлять до 520 км запаса хода всего за пять минут.

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